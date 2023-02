﻿Schwangere Lehrerinnen dürfen nicht in der Grundschule unterrichten – warum eigentlich?

Hannover. Der Lehrermangel in Niedersachsen ist so groß wie seit 20 Jahren nicht mehr, die Unterrichtsversorgung ist schlecht. Schwangere Lehrerinnen werden mit Hinweis auf besondere Corona-Risiken aber weiterhin umgehend vom Präsenzunterricht freigestellt. Dabei haben andere Bundesländer diesen Schutz inzwischen gelockert.

In Niedersachsen sind die Ministerien jedoch weiter zurückhaltend. „Während der andauernden Covid-19-Pandemie ist aus präventiven Gründen davon auszugehen, dass eine unverantwortbare Gefährdung vorliegt, wenn schwangere Beschäftigte beruflich bedingt einen besonderen Personenkontakt hat“, sagt Stefanie Geisler, Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums.

Schwangere vor Ansteckung schützen

Mit Maske und Abstand: Schwangere Lehrerinnen dürfen in Niedersachsen nur mit besonderen Schutzmaßnahmen unterrichten. In Grundschule und Kita sollen sie in Bereichen ohne Kontakt mit Kindern arbeiten. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Das betrifft neben Lehrerinnen ebenso Erzieherinnen in Kitas, Beschäftigte in Arztpraxen, Alten- und Krankenpflege sowie an Arbeitsstellen mit häufigem und nahem Kundenkontakt. Wenn Abstand, Lüften und das Tragen von Masken nicht möglich sind, sollen Schwangere an anderen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Geht auch das nicht, bleibt die Schwangere zu Hause. Es gilt dann ein betriebliches Beschäftigungsverbot.

Grundlage der Vorsichtsmaßnahmen für Schwangere ist das bundesweite Mutterschutzgesetz. Wie Arbeitgeber konkret mit Situationen wie einer Pandemie umgehen sollen, legt die Gewerbeaufsicht eines Bundeslands fest.

Niedersachsen bleibt vorsichtig

Die Gewerbeaufsicht in Niedersachsen hat ihren Ratgeber zu Mutterschutz und Corona gerade frisch überarbeitet. „Schwangere gelten auch bei anderen Infektionskrankheiten als gefährdeter als der Normalbürger“, sagt Uwe Licht-Klagge, stellvertretender Leiter der Gewerbeaufsicht Hannover. Gerade weil die allgemeine Corona-Arbeitsschutzverordnung Anfang Februar aufgehoben wurde, könne sich die Gefährdung für Schwangere erhöhen, weil bisherige Schutzmaßnahmen wegfallen.

Unterricht mit Maske und Abstand möglich

Bundesländer wie Baden-Württemberg und Bayern lassen auch schwangere Lehrerinnen wieder unterrichten. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Das Kultusministerium betont, dass schwangere Lehrerinnen jenseits der Grundschule durchaus unterrichten dürfen, wenn die Vorgaben zu ihrem Schutz eingehalten werden. Dazu gehören regelmäßiges Lüften und Abstand. Die Lehrerin trägt eine FFP2-Maske, die Schüler andere Schutzmasken. Ob das möglich ist, muss die Schulleitung anhand einer Gefährdungsbeurteilung prüfen.

Kein Unterricht in der Grundschule

Bei einer Corona-Infektion steigt für Schwangere das Risiko für eine Frühgeburt und für einen schwereren Krankheitsverlauf als bei Gleichaltrigen. Die Gewerbeaufsicht bezieht sich in dieser Einschätzung auf das Robert Koch-Institut und den Bundesausschuss für Mutterschutz. „In Grundschulen ist von einem generell erhöhten Ansteckungsrisiko auszugehen, weil Lehrkräfte einen engen Kontakt zu den Kindern haben und sie auch mal in den Arm nehmen“, sagt Licht-Klagge.

Wie riskant ist Corona für Schwangere? Die deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe gibt in ihren aktuellen Leitlinien an, dass schwangere Frauen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Das Risiko, sich grundsätzlich mit dem Virus anzustecken, sei nicht erhöht, erklärt die Fachgesellschaft. Auf Grund der kurzen Forschungsdauer seit Pandemiebeginn sind die aktuellen Zahlen zwar nur bedingt aussagekräftig. Erste Studien zeigen jedoch schon, dass weder die Rate an Fehlgeburten, noch an Fehlbildungen unter einer Corona-Infektion ansteigt. Erhöht ist hingegen das Vorkommen von Frühgeburten. sk

„Wir geben Empfehlungen. Der Schutz liegt in der Verantwortung der Arbeitgeber, in diesem Fall des Landes“, betont Licht-Klagge von der Gewerbeaufsicht Hannover. Die Ministerien wiederum sehen die Entscheidung an anderer Stelle: „Wir gehen davon aus, dass die Gewerbeaufsichtsämter sowie die Arbeitsmediziner entsprechend der aktuellen Lage sowie der Vorgaben des RKI ihre Leitfäden dynamisch anpassen“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.