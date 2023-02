﻿So wird die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen berechnet

Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen ist historisch schlecht. Aber was sagt dieser statistische Wert eigentlich aus? Und wie wird er berechnet? Ein Erklärversuch.

Hannover. Die Unterrichtsversorgung, die in dieser Form in Niedersachsen seit 2002 ermittelt wird, erfasst das Verhältnis von Lehrkräfte-Soll-Stunden zu Lehrer-Ist-Stunden an einem bestimmten Stichtag Anfang des Schuljahres. Meist liegt dieser ungefähr zwei Wochen nach Schulstart. Er ist allerdings eine Momentaufnahme, die eine Woche später schon wieder inaktuell sein kann. Weitere Erhebungen oder Korrekturen gibt es nicht. Nicht erfasst werden Schwangerschaften, Elternzeiten und Krankheitsfälle, die erst im Laufe des Schuljahres auftreten.