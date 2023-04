﻿Herausfordernder Beruf mit Sinn: Darum will Anna Bartkowiak Lehrerin werden

Der Lehrermangel in Niedersachsen ist dramatisch. Das Land sucht Ersatzkräfte und will Lehrer zeitlich stärker beanspruchen. Verleidet das jungen Leuten den Beruf? Drei angehende Lehrkräfte berichten.

Auf dem Weg zur Förderschullehrerin: Anna Bartkowiak macht ihr Referendariat an der Gutzmannschule und der IGS in Langenhagen.

Hannover. Weil sich der Lehrermangel in Niedersachsen drastisch verschärft, wächst die Belastung für vorhandene Lehrkräfte. Das bedeutet noch mehr Stress in einem Beruf, den viele bereits als anstrengend beschreiben. Wie reagieren angehende Lehrerinnen und Lehrer auf diese Situation?

Anna Bartkowiak zumindest schreckt das ganz und gar nicht. Die 27-Jährige hat Sonderpädagogik in Hannover studiert und arbeitet aktuell im Vorbereitungsdienst. In dieser zweiten Phase der Ausbildung unterrichtet sie und lernt gleichzeitig selbst am Lehrerseminar.

Hat schon als Schülerin ihr erstes Praktikum in der Schule gemacht: Anna Bartkowiak wird Förderschullehrerin mit Schwerpunkt Sprache und Lernen. © Quelle: Nancy Heusel

Die Lehrerknappheit hat aus Sicht der jungen Frau zumindest einen Vorteil, und das motiviert sie zusätzlich. „Ich habe zum Glück das Richtige studiert und werde gebraucht. Das ist mir sehr wichtig.“ Ihr Job sei damit gesichert. Es gab schließlich auch andere Zeiten, als angehende Lehrkräfte nach dem Studium auf der Straße standen.

„Die Kinder brauchen es einfach“

Genau wegen der offensichtlichen Sinnhaftigkeit hat Anna Bartkowiak sich ihren Beruf ausgesucht. „Ich habe das Gefühl, ich mache etwas Wertvolles und Bedeutsames, weil ich Kinder beim Wachsen und Lernen unterstützen kann.“ In der Förderpädagogik werde das noch einmal deutlicher. „Die Kinder brauchen es einfach.“

Unterstützung beim Lernen: Eine Grundschullehrerin erklärt ihren Schülern eine Matheaufgabe. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Im Alltag an der Schule erlebt Anna Bartkowiak allerdings auch die Auswirkungen der Lehrerknappheit. An der Gutzmannschule in Langenhagen, einer Förderschule für Sprache, sind mehrere Stellen nicht besetzt. „Das ganze Kollegium fängt das auf und arbeitet mehr. Die Anspannung ist zu spüren“, sagt sie. Die Schule nimmt die Lehramtsanwärter, die sich in der stressigsten Phase ihrer Ausbildung befinden, aber vom Vertretungsunterricht aus. Anna Bartkowiak ist dankbar dafür.

Umstritten: Weniger Teilzeit

Sobald sie endgültig im Job ist, wird durch die Mangelsituation aber wahrscheinlich Mehrarbeit auf die junge Frau zukommen. Außerdem schlagen Fachleute vor, die Teilzeit- und Sabbaticalmöglichkeiten für Lehrkräfte künftig stärker zu beschränken. Aktuell neigenJunglehrer aber offenbar oft dazu, von vornherein Teilzeit zu wählen. Sei es, weil sie fürchten, den Anforderungen sonst nicht entsprechen zu können. Oder um mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben.

Schwierige Situation: An der Grundschule müssen die Kinder zumindest betreut werden – an anderen Schulen fällt der Unterricht wegen Lehrermangels aus. © Quelle: Marcel Kusch/dpa

Weniger Teilzeit? Das könnte junge Leute vom Lehramtsstudium abhalten, wenn sie viel Wert auf eine gute Work-Life-Balance legen. Anna Bartkowiak sieht für sich persönlich hier aber kein Problem. „Ich starte auf jeden Fall in Vollzeit. Das ist schließlich mein Beruf.“

Kritischer bewertet dagegen Dinh Chien Do den Vorschlag. Der 26-Jährige studiert Realschullehramt an der Uni Hildesheim, wo die Studierenden schon vom ersten Semester an zahlreiche Praktika in Schulen machen. „Wir bekommen ein gutes Gefühl dafür, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Man weiß so, worauf man sich einlässt.“

Will Realschullehrer werden: Dinh Chien Do studiert an der Uni Hildesheim. © Quelle: Privat

Gerade an Haupt- und Realschulen falle für die Lehrkräfte sehr viel Arbeit neben dem Unterricht an: Kontakte zu Jugendämtern, Sozialarbeitern, Vorgutachten für Psychologen. „Man hat ein enges Verhältnis zu den Schülern und will sie fördern“, sagt Dinh Chien Do. Dabei entstehe oft ein Spannungsverhältnis zwischen dem eigenen Anspruch und dem, was eigentlich leistbar ist. „Die mentale Belastung ist hoch.“

Der Lehramtsstudent sieht an den Schulen Lehrer und Lehrerinnen, die deshalb offiziell in Teilzeit gegangen sind. „Tatsächlich arbeiten sie aber voll, damit sie ihre Arbeit schaffen.“ Doch auch Dinh Chien Do, der die Fächer Deutsch und Geschichte unterrichtet, zweifelt nicht an seiner Berufswahl.

Studierende als Vertretungslehrer

An Anna Bartkowiaks Schule sind jetzt einige Studierende als Vertretungslehrkräfte im Einsatz. Sie glaubt, dass diese Möglichkeit in der ganzen verfahrenen Situation zumindest große Chancen für angehende Lehrer bietet. „Sie können den Mangel nutzen, um Erfahrung im Unterrichten zu bekommen. Und gleichzeitig helfen sie den Schulen.“

Ersatz in der Not: Wenn Lehrkräfte fehlen, müssen andere Kollegen mehr arbeiten – oder es springen Lehramtsstudierende ein. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Mehr Werbung fürs Lehramt nötig

Anna Bartkowiak hat selbst zwischen Studium und Referendariat ein halbes Jahr lang eine Vertretung in einer Grundschule übernommen. „Das kann ich nur empfehlen. Die Stundenvorbereitung hat sehr viel Arbeit gemacht – aber das bereitet auch sehr gut auf das Referendariat vor.“ Sie kann sich auch vorstellen, dass längere Praktika während des Lehramtsstudiums die Schulen etwas entlasten. „Die Lösung kann am Ende aber nur sein, dass mehr Leute Lehramt studieren.“ Mehr Werbung und bessere Informationen über das Studium hält auch Dinh Chien Do deshalb für wichtig.

Will an der Berufsschule Sport und Lebensmittelwissenschaften unterrichten: Lehramtsstudent Florian Hoffmann. © Quelle: Christian Behrens

Felix Hoffmann sieht das ebenso. Und zwar betreffe das besonders die Arbeit von Berufsschullehrern, meint er. Bei diesen herrscht ein reichlicher Mangel. „Viele Leute kennen den Beruf gar nicht oder denken, man muss dafür eine Ausbildung gemacht haben.“ Muss man nicht.

Felix Hoffmann studiert an der hannoverschen Leibniz-Uni Berufsschullehramt im Master, seine Fächer Sport und Lebensmittelwissenschaften sind das, was ihn auch privat stark interessiert. An der Berufsschule wird er später Auszubildende, Gymnasiasten, Fachoberschüler, junge Leute in der Berufsorientierung oder auch Flüchtlinge in Integrationsklassen unterrichten.

Kann das Studium vereinfacht werden?

Eine breite Mischung an jungen Menschen, das kann durchaus herausfordernd sein. Felix Hoffmann jedenfalls freut sich auf seinen Berufsstart, seinen Mitstudierenden geht es ähnlich. „Wir sind alle optimistisch und haben Lust auf den Beruf“, betont er.

Der 24-Jährige hat auch eine Idee, wie sich mehr Lehrkräfte in Mangelfächern wie Mathe, Physik oder Chemie gewinnen ließen. Zu Beginn seines Studiums seien vor allem Leute mit diesen Fächern abgesprungen. Noch müssen sie dieselben Veranstaltungen wie spätere Mathematiker oder Physiker besuchen. „Es ist die Frage, ob sich das für Lehramtsstudierende etwas vereinfachen lässt“, regt der angehende Berufsschullehrer an.