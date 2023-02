﻿Wie Cata Rebreanu den Quereinstieg als Lehrer in Hannover gemeistert hat

Für Cata Rebreanu hat der Quereinstieg als Lehrer geklappt: Er arbeitet an der Peter-Ustinov-Schule in Ricklingen.

Der Lehrermangel in Niedersachsen ist dramatisch. Das Land sucht Quereinsteiger, also Menschen, die nicht Lehramt studiert oder ihre Ausbildung im Ausland gemacht haben. Cata Rebreanu hat diese Chance in Hannover ergriffen.

