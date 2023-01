﻿Jetzt im Netz: Das sind die schönsten historischen Stadtpläne von Hannover – zum interaktiven Stöbern

Hannover. Behutsam nimmt er die alte Landkarte in die Hände. „Situation Der Stadt Hannover in specie Derer Grenzen von Hude und Weide“ steht über dem Dokument von 1762. „Dies ist meine liebste Hannover-Karte“, sagt Björn Schreier. Der 44-Jährige weiß, wovon er spricht: Als gelernter Geograf arbeitet er in der Leibniz-Bibliothek Hannover an einem besonderen Projekt mit.

In dreijähriger Arbeit haben mehrere Bibliotheken im September rund 15.000 Digitalisate von Landkarten aus dem 16. bis 19. Jahrhundert online gestellt. Ein halbes Dutzend Beschäftigte hat an dem Mammutprojekt gearbeitet, das vom Land mit 450.000 Euro finanziert wurde. Auf der Website kartenspeicher.gbv.de sind die Kupferstiche, Drucke und Zeichnungen jetzt frei einsehbar – darunter auch Schreiers liebste Hannover-Karte, deren Original in der Leibniz-Bibliothek verwahrt wird.

„Dies ist meine liebste Hannover-Karte“: Björn Schreier mit einem Stadtplan aus dem 18. Jahrhundert. © Quelle: Simon Benne

Das Angebot richtet sich nicht nur an Fachleute. „Der Kartenspeicher ist für alle Menschen gedacht, die mehr über die Geschichte ihres Ortes wissen möchten“, sagt Schreier. Die Website wird ständig optimiert und erweitert. Nutzerinnen und Nutzer können mit eingegebenen Schlagworten und diversen Filtern nach Karten einzelner Orte suchen. Auf einer aktuellen Landkarte lassen sich auch Ausschnitte markieren, zu denen dann historische Karten zu finden sind. Die Handhabung der Website ist allerdings ziemlich komplex. Wir haben daher einige der schönsten historischen Karten von Hannover ausgewählt und direkt auf diese verlinkt.

Ein Plan von 1762

Mit „Hude und Weide“: Eine Hannover-Karte von 1762. © Quelle: Simon Benne

Auf dem Plan von 1762 sind "Hude und Weide" eingezeichnet – Schreiers Lieblingskarte zeigt, welche Flächen damals land- und forstwirtschaftlich genutzt wurden. Im Bereich der heutigen Süd- und Oststadt sind noch ausgedehnte Grünflächen zu sehen. "Wir haben einen Plan von London aus der gleichen Zeit – der Vergleich zeigt, wie winzig Hannover damals noch war", sagt Schreier. Am Kartenrand sind Illustrationen des Landlebens zu sehen. Und wo heute die Georgstraße verläuft, ist die alte Stadtbefestigung zu sehen: "In vielen Städten war es so, dass Prachtstraßen auf ehemaligen Befestigungsanlagen entstanden", erklärt der Experte.

Karte mit „Russischem Dampfbad“

Im Süden liegt die „Esplanade“, der heutige Waterlooplatz: Eine Hannover-Karte aus dem 19. Jahrhundert. © Quelle: Simon Benne

An der Stelle des heutigen Neuen Rathauses ist eine Wasserfläche, der "Nothhelfer-Graben", eingezeichnet – und östlich davon gibt es ein "Russisches Dampfbad". Zwischen 1826 und 1851 erstellte der Landvermesser August Papen vom Königlichen Ingenieurcorps diese Karte von Hannover. Er widmete sie "Seiner Königlichen Hoheit, dem Herzoge Adolph Friedrich von Cambridge". Schreier erläutert: "Dort ist bereits die Esplanade eingezeichnet, der heutige Waterlooplatz." Am Rand zieren Darstellungen besonderer Sehenswürdigkeiten das Dokument – unter anderem von Waterloosäule und Leibniz-Tempel.

Kirchen wie Inseln

Das Original aus der Leibniz-Bibliothek: Ein Stadtplan aus dem 18. Jahrhundert. © Quelle: Simon Benne

Wie zwei Herzkammern sehen Altstadt und Calenberger Neustadt aus: Vor 1747 entstand dieser "Plan oder Grund-Riss der Alt- und Neu-Stadt Hannover", den der Festungsbaumeister Georg Friedrich Dinglinger im Maßstab 1:2400 anfertigte. Aegidien-, Markt- und Kreuzkirche sind wie Inseln im Meer der Altstadt zu erkennen. Und etwa dort, wo sich heute die Stadtbibliothek am Aegi befindet, ist ein "Catholischer Kirchhof" eingezeichnet.

Wo die Südstadt wächst

Östlich der Sallstraße liegt die Rennbahn: Hannovers Südstadt um 1909. © Quelle: Simon Benne

Um 1909 entstanden vier Kartenblätter, die Hannover abbilden. Eines davon zeigt den Süden: Wülfel und Döhren waren beinahe noch Dörfer außerhalb der eigentlichen Kernstadt. "Die Südstadt ist im Norden schon bebaut, bis hinunter zur Geibelstraße, die fast rechtwinklig von der Hildesheimer Straße abzweigt", sagt Schreier. Die Rennbahn auf der Bult ist gut zu erkennen – und der Altenbekener Damm macht seinem Namen alle Ehre: Hier verläuft in Ost-West-Richtung die Eisenbahnlinie, südlich der Bismarck-Schule.

Die City schon im Detail

Hannover 1909: Oper und Künstlerhaus hießen noch „Königliches Schauspielhaus“ und „Altes Museum“. © Quelle: Simon Benne

Es ist eine sehr kleinteilige Darstellung – die auch Details gut erkennen lässt: Im Maßstab 1:2500 ist ein 38 Blätter umfassender Hannover-Plan von 1909 gehalten. Auf Blatt 22 ist ein Teil der City zu erkennen. "Der große Hauptbahnhof fällt sofort ins Auge", betont Schreier. Außerdem sind das "Königliche Schauspielhaus" (die Oper) und das heutige Künstlerhaus in der Sophienstraße gut zu identifizieren – dieses firmiert seinerzeit allerdings noch als "Altes Museum".

Mit diesen und vielfältigen anderen Ansichten ermöglicht der „Kartenspeicher“ Ausflüge in Hannovers Vergangenheit – und er hilft zu verstehen, wie die Stadt das wurde, was sie heute ist.