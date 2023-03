﻿Leibniz-Theater: Esoterik und rechte Propaganda zu Apothekenpreisen

Hannover. Es geht um „Krankheiten wie Rheuma, Arthritis, Multiple Sklerose und Leukämie“. Carsten Pötter war einmal Apotheker im Landkreis Vechta in der niedersächsischen Provinz, doch von der Schulmedizin hat sich der 61-Jährige abgewandt. Seine Abtei-Apotheke in Visbek hat Pötter Ende 2022 geschlossen. Er bezeichnet sich jetzt als „Alchimist“ und stellt sogenannte Resonanzmittel her.

Pötter behauptet nicht, seine Mittel könnten irgendeine Krankheit heilen, jedenfalls nicht ausdrücklich. Nirgendwo auf seinen Seiten im Internet steht so etwas. Nur, dass man neue Wege beschreiten müsse. Die Mittel bestehen aus „dem Trägerstoff Wasser“ und werden mit einem sogenannten Wasserdampfdestillierapparat „energetisch mit speziellen Stoffen informiert“.

Esoterik in Flaschen

Bei Depressionen, Ängsten oder Kaiserschnittgeburten hat der ehemalige Apotheker den „Geborenwerden Komplex” im Angebot. Darin finden sich vereinzelte Stoffe, wie sie auch die Schulmedizin kennt. ATP zum Beispiel, ein körpereigenes Molekül, oder Ubichinon, eine Verbindung, die auch in Nüssen vorkommt. Weitere Zutaten sind Muttermilch, Milchzahn, der farbige Schmuckstein Achat sowie Obsidian, ein schwarz glänzendes Glas vulkanischen Ursprungs.

Fragen, wie man aus Stein, Glas und Milchzahn irgendetwas destillieren könne, weist Pötter zurück: „Der Verstand wird uns niemals die Wahrheit sagen.“ Allenfalls Quantenphysiker, die in der Lage seien, auch philosophisch zu denken, könnten die Wirkung seiner Mittel nachvollziehen. „Ein Schulmediziner eher nicht.“

Man kann in Pötters Onlineshop 17,30 Euro für den „Insekten Komplex“ ausgeben, zur Anwendung unter anderem bei Zeckenbissen. Der „Geborenwerden Komplex“ kostet 29,70 Euro. Man kann aber auch 256 Euro für seine Ortho-Arthrose-Kapseln hinblättern. Pötter ruft auch als Alchimist noch Apothekenpreise auf.

Wer nur diese Seite kennt, könnte den 61-Jährigen leichtfertig als Spinner abtun. In seinem Kanal beim Nachrichtendienst Telegram schlägt Pötter unter dem Pseudonym QAlchemist aber auch andere Töne an.

„Psychohistorischer Krieg“

Da schreibt er an seine mehr als 2000 Abonnenten von einem „psychohistorischen Krieg gegen die Deutschen“. Er berichtet von der „energetischen Speicherungen von Krieg und Gewalt an unseren Vorfahren“ und wie sich das heute in den genannten Krankheiten manifestiere.

Dagegen hat Pötter nicht nur seine „Resonanzmittel“ parat, sondern auch sogenannte Veritas-Seminare. Das erste davon gab es im vergangenen Sommer in Hannover. Die Teilnahme kostet fast 500 Euro. Die Seminare richten sich an „diejenigen, die das deutsche Volk beim Erwachensprozess begleiten und unterstützen“ wollen. Kürzlich sollte eines „im Norden“ stattfinden. Weitere sind in den kommenden Wochen „im Osten“, in der Schweiz und in Österreich geplant.

Seminarpremiere in Hannover: Im Leibniz-Theater in der Komandanturstraße in der Calenberger Neustadt. © Quelle: Christian Behrens

Der jeweilige Veranstaltungsort wird erst kurz vor Seminarbeginn mitgeteilt, nach vollständiger Überweisung der Teilnahmegebühr. Wer gezahlt hat, bekommt eine Hirnwäsche, eine Urkunde und einen Eintrag in ein „Therapeuten-Portal“ als „Veritas-Begleiter“. Das Ganze firmiert als „Friedensprojekt“. Es geht um die „Heilung der Deutschen Volksseele“.

Ein Film im Internet dokumentiert die Seminarpremiere im Leibniz-Theater in Hannover. Im „Friedensprojekt“ erkennt der niedersächsische Verfassungsschutz sowohl „Bezüge in die Esoterik als auch zu rechtsextremistischen Ideologien“. Der Film lege „rechtsextremistische beziehungsweise rassistische Einstellungsmuster der beteiligten Personen“ offen.

Esoterik und rechte Propaganda im Leibniz-Theater

Das Leibniz-Theater in der Calenberger Neustadt war möglicherweise nicht zufällig Veranstaltungsort. Es war einmal eine anerkannte Andresse für Kleinkunst. Mittlerweile bietet es laut Verfassungsschutz „zum Teil verfassungsfeindlichen Aussagen“ eine Bühne. Der Betreiber, Joachim Hieke, zeige „wiederholt Nähe zu reichsbürgertypischen Aussagen sowie zu verschwörungsideologischen Erzählungen“.

Zum Beispiel im vergangenen Dezember. Bei einem „Aufweckprogramm für die deutschen Schlafschafe“ ging es laut Verfassungsschutz darum, eine bundesweite Razzia bei „Reichsbürgern“ mit mehr als 20 Festnahmen zu relativieren. Hieke erklärt auf Anfrage, die Referenten seien keine „Reichsbürger“ gewesen. Er distanziere sich von „Reichsbürgern“. Darüber hinaus will er nichts sagen, auch nicht zu Inhalten des „Friedensprojekts“.

Nancy Mandody (rechts) war einmal niedersächsische Landesvorsitzende der von Gabriele Pauli gegründeten Partei Freie Union. Hier treffen sich beide im Juli 2009 beim Parteitag in Celle. © Quelle: Peter Steffen/dpa (Archiv)

Den Kontakt hat Nancy Mandody aus Isernhagen hergestellt. Sie ist Pötters Geschäftspartnerin und kennt Theatermann Hieke „seit Jahrzehnten“, wie die Unternehmerin sagt. In den Neunzigerjahren war Mandody kurz in der von der CSU-Rebellin Gabriele Pauli gegründeten Partei „Freie Union“ als niedersächsische Landesvorsitzende aktiv.

Beim Seminar in Hannover spricht Mandody von „Umprogrammierungsmaßnahmen“, die das Friedensprojekt aufdecken und von „Lügen“, die sie beleuchtet wolle. Vom sogenannten Kalergy-Plan erzählt sie auf der Theaterbühne, bei dem es um die „genetische Durchmischung der weißen Rasse“ gehe. Der Hooton-Plan diene der „Umzüchtung, Umvolkung und Unterwerfung“ der Deutschen, der Nizer-Plan gar der „Vernichtung Deutschlands“.

Auch den Morgenthau-Plan von 1944 behandelt Mandody. Nach dem Memorandum des US-amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau sollte Deutschland in einen Agrarstaat umgewandelt werden, damit es wirtschaftlich nie wieder in der Lage sein würde, einen Weltkrieg anzuzetteln. Der angebliche Hooton-Plan war ein Zeitungsartikel eines amerikanischen Hochschullehrers, der sich mit Rassentheorie befasste. Der sogenannte Nizer-Plan geht auf eine Abhandlung des jüdisch-amerikanischen Rechtsanwalts Louis Nizer mit dem Titel „Was tun mit Deutschland“ zurück.

Keiner dieser „Pläne“ war nach dem Zeiten Weltkrieg je Teil internationaler Nachkriegspolitik. Der Musiker Xavier Naidoo nennt die Ideen von Morgenthau, Hooton, und Nizer dennoch „Pläne zur Vernichtung Deutschlands“, die sich in geheimer Umsetzung befänden. Naidoo folgt damit einem verbreiteten rechtsextremen Verschwörungsmythos. Pötter sagte dieser Redaktion: „Die Pläne werden gerade umgesetzt. Wer das sehen will, kann das sehen.“

Halsschmerzen als Folge des Krieges

Und spüren kann man die Folgen des Krieges angeblich heute auch noch. Pötters Tochter Annabelle zufolge gibt es „tiefere Zusammenhänge zwischen den damaligen traumatischen Eindrücken und den heute oft schmerzhaften körperlichen Ausdrücken“. In Form von Halsschmerzen zum Beispiel.

Beim Seminar erläutert Pötter seinen Zuhörerinnen, dass es „nicht die Keime“ seien, „die den Hals entzünden. Das besorge „das aktive Feld einer wirksamen Speicherung“. Die Keime machten „die Wirkung des Hintergrundes lediglich sichtbar“. Pötter spricht dann über seine Mittel, und im Video sind die Semiarteilnehmer zu sehen, wie jede eine Flasche davon an die Brust drückt. Das ist der Moment, in dem Esoterik, rechte Propaganda und Verkaufsinteressen im Leibniz-Theater eins werden.

Mandody bestreitet die Einschätzung des Verfassungsschutzes, sie verbreite rechtsextreme und rassistische Ansichten. „Totaler Blödsinn“ sei das. „Ich bin für Frieden.“ Der Versuch, mit einer Teilnehmerin aus der Region Hannover über das Seminar zu sprechen, scheitert. „In diesem Energiefeld möchte ich nicht sein“, sagt die Frau und droht mit Anwalt und Europäischem Gerichtshof, sollte man sie kenntlich machen.