﻿Alexander-von-Humboldt-Professor kommt nach Hannover

Hannover. Erfolg für die Leibniz-Uni: Sie bekommt erstmals eine der hochdotierten Alexander-von-Humboldt-Professuren. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung holt damit besonders renommierte Forschende nach Deutschland. In diesem Fall kommt der Quantenforscher Prof. Robert Raußendorf für fünf Jahre nach Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der international anerkannte theoretische Physiker forscht und lehrt ab Sommer 2023 an der Fakultät für Mathematik und Physik. Raußendorf gilt als hochrangiger Experte im Bereich der Quanteninformationstheorie und arbeitet aktuell an der University of British Columbia in Kanada.

Professor verstärkt Quantenforschung

Raußendorf verstärkt den wichtigen Bereich der Quantenforschung an der Leibniz-Uni. „Unser Ziel im Projekt Quantum Valley Lower Saxony ist es, den ersten lauffähigen Quantencomputer zu entwickeln – und dabei wird Herr Raußendorf eine entscheidende Rolle spielen“, sagt Uni-Präsident Volker Epping. Der profilierte Professor werde auch dabei helfen, den Exzellenzcluster Quantum Frontiers in die zweite Förderphase zu bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert die Humboldt-Professur mit 3,5 Millionen Euro für fünf Jahre. Der 1973 geborene Raußendorf hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert und war danach an unterschiedlichen Hochschulen in den USA und Kanada tätig. Er forscht intensiv zu Quanteninformationstechnologie sowie Quantenfehlerkorrektur und ist Autor eines Patents auf dem Gebiet der Fehlertoleranz und der Ionenfallen-Quantenarchitekturen.