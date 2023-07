﻿Grundstein gelegt: Leibniz Universität bekommt Forschungsneubau für Sozialwissenschaften bis 2025

Hannover. Es ist schon etwas ungewöhnlich, dass Sozialwissenschaften einen eigenen Forschungsbau bekommen – doch das ausgearbeitete Konzept für das „Forum Wissenschaftsreflexion“ hat das Land Niedersachsen offenbar überzeugt. So konnten Falko Mohrs (SPD), niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, Prof. Volker Epping, Präsident der Leibniz Universität Hannover (LUH), Prof. Eva Barlösius, Sprecherin des Forums, und Gerhard Wolf vom Büro Michel+Wolf Architekten Stuttgart nach fünf Jahren Planung nun den Grundstein für den Forschungsneubau legen. Das Gebäude mit 140 Arbeitsplätzen und rund 2100 Quadratmetern entsteht direkt am Welfengarten (Im Moore 23) in Sichtnähe zum Uni-Hauptgebäude. „Dieser Forschungsbau ist eine tolle Chance“, sagte Mohrs. Das Gebäude entstehe „mitten im Herzen der LUH“, was seine Bedeutung für die Uni widerspiegele.

Grundsteinlegung für das „Forum Wissenschaftsreflexion“ der Leibniz-Uni: Falko Mohrs, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, betont die Bedeutung des Neubaus. © Quelle: Tobias Woelki

Das Land Niedersachsen finanziert einen Großteil der rund 19,3 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit 7,3 Millionen Euro. Vor allem freut sich Minister Mohrs nach eigenem Bekunden über die Erkenntnisse, die die Forschenden künftig erhalten werden. „Wie gelingt es, Wissenschaft zu kommunizieren und die Menschen mitzunehmen?“, sei die Hauptfrage. Aus diesen Ergebnissen könne auch die Politik in Zeiten der Klimakrise wichtige Erkenntnisse ziehen. Im September 2025 soll das Forschungszentrum fertig sein. Die Professorinnen und Professoren der Sozialwissenschaften sind bislang auf unterschiedliche Standorte verteilt. Durch das gemeinsame Haus können sie ihre Zusammenarbeit vertiefen und neue Forschungsideen entwickeln.

Für rund 19,3 Millionen Euro: Der Forschungsbau soll im September 2025 fertig werden – hier die Baugrube. © Quelle: Tobias Woelki

Uni-Präsident Epping übt Kritik an Planungszeit

Auch für Uni-Präsident Epping war die Grundsteinlegung ein besonderer Tag. Dabei sprach er seinen Dank an Prof. Barlösius aus, die den Neubau vorangetrieben habe. Ihn freue es sehr, dass der nachhaltige Bau vom Land unterstützt werde. Trotzdem übte er auch Kritik an der Landesregierung. „Es sind fünf Jahre vergangen seitdem der Antrag eingereicht und jetzt der Grundstein gelegt wurde. Das dauert einfach zu lange“, befand er. Laut Epping wäre es für die Zukunft ratsam, die notwendigen Prozessphasen parallel laufen zu lassen statt hintereinander. Mohrs antwortete, dass man das bei der Neubauplanung für die Medizinische Hochschule (MHH) bereits berücksichtige.

Am Rande des Welfengartens: So soll das „Forum Wissenschaftsreflexion“ der Leibniz Universität Hannover künftig aussehen. © Quelle: Michel+Wolf Architekten Stuttgart

Nach den Reden steckten die Rednerinnen und Redner in die Zeitkapsel für die Grundsteinlegung unter anderem Geld, ein Forschungsrätsel, die aktuelle Ausgabe der HAZ sowie den Bauantrag. Danach wurde die Kapsel in einen Kasten eingemauert.

