﻿Studierende der Leibniz-Uni Hannover fordern: Land soll Erhöhung der Mensapreise stoppen

Geht in eine verlängerte Winterpause: Die Leibniz-Uni will die Raumtemperatur dann auf 16 Grad absenken.

Hannover. Steigende Energiepreise und Lebenshaltungskosten sind auch für viele Studierende ein handfestes Problem. Die Vollversammlung der Studierenden an der Leibniz-Universität hat deshalb jetzt Forderungen an die Universitätsleitung und das Land Niedersachsen formuliert.

Die angehenden Akademiker und Akademikerinnen fordern die Landesregierung auf, die Mensapreise stabil zu halten. Das Land soll außerdem die Studentenwerke von den Mehrkosten durch die Energiekrise und die hohe Inflation entlasten. Denn aktuell droht die Situation, dass die Studentenwerke gestiegene Kosten an die Studierenden weiterreichen müssen.

Das Studentenwerk Hannover hat kürzlich bereits angekündigt, die Mensapreise im neuen Jahr voraussichtlich stark anzuheben. Auch die Nebenkosten in den Studentenwohnheimen sollen dann – zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit – steigen.

Die Vollversammlung dringt außerdem darauf, die Lernräume an der Universität den gesamten Winter über geöffnet zu halten. Damit soll verhindert werden, dass Studierende sich länger zu Hause aufhalten müssen – und damit die eigenen Heizkosten steigen. „Die Leute frieren jetzt schon. Manche Studierende leben in Wohnungen mit einfach verglasten Fenstern“, sagt AStA-Sprecher Denny von Roux.

Winterpause bis zum 6. Januar

Tatsächlich soll es während der verlängerten Weihnachtspause an der Uni zu Einschränkungen kommen. Die Leibniz-Uni zieht die Unterbrechung der Präsenzveranstaltungen um eine Woche vor, um damit Energie zu sparen. In der Woche vom 19. bis 23. Dezember laufen die Lehrveranstaltungen nur online. Danach dauert die reguläre Winterpause bis zum 6. Januar. In dieser gesamten Zeit will die Uni die Heiztemperatur dann auf nur noch 16 Grad absenken, deshalb werden voraussichtlich nicht an allen Standorten Lernräume für die Studis zur Verfügung stehen. Nach bisherigem Stand bleibt auf jeden Fall das Hauptgebäude mit seinen studentischen Arbeitsplätzen zugänglich. Weitere Orte prüft die Uni prüft aktuell noch.

Das hilft, um Heizkosten zu sparen: Studierende lernen an der Uni oder im Lesesaal der TIB. © Quelle: Irving Villegas

Die Technische Informationsbibliothek TIB bleibt die gesamte Zeit über geöffnet. Momentan seien die studentischen Arbeitsplätze dort bei Weitem nicht ausgelastet, sagt Uni-Sprecherin Mechtild von Münchhausen.

Uni dreht die Heizungen runter

Die Uni plant keine grundsätzliche Schließung von Lern- und Aufenthaltsräumen, heizt aber schon jetzt grundsätzlich alle Räume gemäß Bundesverordnung nur noch auf 19 Grad. „Die Energiekrise und die damit verbundene immense Kostensteigerung dürfen nicht dazu führen, zur Onlinelehre zurückzukehren oder Aufenthaltsmöglichkeiten für Studierende auf dem Campus einzuschränken“, betont von Münchhausen.

Die Lern- und Aufenthaltsräume seien zu wichtig für das Studium und das soziale Miteinander, sagt die Uni-Sprecherin. Die Leibniz-Universität fordert deshalb von der Politik, die steigenden Energiekosten in den Budgetzuweisungen an die Hochschulen ausreichend zu berücksichtigen.

Studentische Gruppen planen unterdessen Demonstrationen und Aktionen, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Bereits vor der Landtagswahl hatten sie sich an die Regierung gewandt.