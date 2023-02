AStA alarmiert: Leibniz-Uni berät über Schließung der TIB-Bibliothek für Geschichte und Religion

Hannover. Studierende der Leibniz-Universität befürchten weitere Einsparungen. Offenbar gibt es Pläne, die Technischen Informationsbibliothek (TIB) für Geschichte und Religionswissenschaft am Standort der beiden Uni-Institute zu schließen. „Der Wegfall der Bibliothek würde unser Studium und damit die Lehrerausbildung stark beeinträchtigen“, kritisiert Jan-Niclas Wellmann vom Studierendenrat Geschichte.

In der Bibliothek am Standort Im Moore in der Nordstadt gibt es rund 40 Sitzplätze, an denen Studierende lernen und ihre Arbeiten schreiben. Zahlreiche Bücher sind frei zugänglich. Wellmann betont, dies sei für die Recherche im Geschichtsstudium weiterhin sehr wichtig, weil es die Suche in einem Themengebiet erleichtert. Ohne die Präsenz-Fachbibliothek müsste jedes Buch erst bestellt werden.

Die Technische Informationsbibliothek (TIB) ist zugleich Bibliothek der Leibniz-Uni. In dieser Funktion unterhält sie Standorte an Fakultäten der Uni. © Quelle: Christian Bierwagen/TIB

Von einem „weiteren drastischen Einschnitt in die Studienqualität“ spricht der AStA der Leibniz-Uni, wenn den Studierenden der direkte Zugang zur Fachliteratur verwehrt werde. Hinzu kommt, dass mit der Bibliothek wohl auch Stellen für studentische Hilfskräfte wegfallen. Frei werdende Stellen werden aktuell nicht mehr nachbesetzt.

Uni leidet unter Kürzungen

AStA-Sprecher Denny von Roux sieht die drohende Schließung in einer Reihe mit anderen Kürzungen, die nach seiner Einschätzung im Besonderen die Philosophische Fakultät treffen. Dazu zählt er die infragestehende Professur für Afrikanische Geschichte, die auf einer umfangreichen Streichliste der Uni steht. „Wir haben mit massiven Einsparungen zu tun als Folge der vom Land vor vier Jahren beschlossenen Kürzung der Grundfinanzierung und des generellen ökonomischen Drucks“, sagt von Roux.

Leibniz-Uni und TIB beraten über die Zukunft der Bereichsbibliothek für Geschichte und Religionswissenschaft. © Quelle: Christian Behrens

Die Leibniz-Uni und die TIB bestätigen, dass Gespräche auch über die Zukunft des TIB-Standortes Geschichte/Religionswissenschaft laufen. Der Standort werde zurzeit ausschließlich für diese beiden Fachgebiete genutzt. Hintergrund sei das Ziel „der bestmöglichen Versorgung der Studierenden sowie der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Literatur im Einklang mit der Wirtschaftlichkeit.“

Es gehe bei den Gesprächen um einen ergebnisoffenen Prozess, in dem aktuell unterschiedliche Optionen geprüft werden. „Es gibt bislang hierzu keinerlei Entscheidung“, betont eine Sprecherin der Leibniz-Uni.