﻿Vorlesungen aus dem Schützengraben: Botschafter berichtet Studierenden in Hannover vom Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat an der Leibniz-Uni mit Studierenden diskutiert. Das wichtigste Thema: Wie lässt sich der Krieg beenden?

Sucht die Diskussion mit Studierenden: Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev war am Institut für Politikwissenschaft der Leibniz-Uni zu Gast.

Hannover. Botschafter sind bei den Politikwissenschaftlern der Leibniz-Uni nicht alle Tage zu Gast. Und einen viel ernsteren Hintergrund für den Besuch von Oleksii Makeiev am Donnerstag kann es kaum geben. Der ukrainische Botschafter berichtete vor rund 200 Studierenden über den Krieg in seinem Land.

Will die Lage in seinem Land anschaulich machen: Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev schildert Studierenden der Leibniz-Uni den Alltag im Krieg. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sie sollten sich zumindest ansatzweise in die Situation von Ukrainern versetzen, das war erklärtes Ziel des Diplomaten. Und so erzählte Makeiev von einem Besuch in Mikolajew. Das Rathaus war komplett zerstört, der Bürgermeister hatte nur zufällig überlebt. Im Institut für Völkerrecht das gleiche Bild, die Wucht einer Rakete hatte alle Türen nach außen gedrückt.

Studieren im Bunker

Bei Luftalarm müssten die Studenten in den Bunker. Auch da gebe es Internet. Der Botschafter berichtet von Dozenten, die im Schützengraben per Laptop eine Vorlesung halten. „Es wäre mir lieb, wenn Sie nicht nur Mitleid verspüren, sondern mit mir stolz sind, dass Menschen das aushalten und weitermachen. Wir haben keine Wahl, als diesen Krieg zu gewinnen.“

Die Politikstudierenden interessiert besonders, wie der Botschafter die Gefahren eines eskalierenden Kriegs und die Chancen für Verhandlungen einschätzt. „Viele Leute bewegt das Risiko, dass Putin Atomwaffen einsetzen könnte“, sagt Student Arne Neumann.

Großes Interesse: Rund 200 Menschen kamen zur Diskussion mit dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev, die Mehrzahl studiert Politikwissenschaften. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Botschafter Makeiev erinnert an die Besetzung der Krim und weiterer Teile der Ukraine, ebenso an die russische Besetzung von Teilen Georgiens. „Putin geht so weit, wie es ihm erlaubt wird. Ohne Gegenwehr zerstört Russland mein ganzes Land.“ Natürlich werde die Ukraine verhandeln, betont der Diplomat. Aber dafür müsse man die Voraussetzungen schaffen.

Die Bedingungen sind aus Makeievs Perspektive: die Rückgabe aller besetzten Gebiete, Reparationen, Rückkehr der Kriegsgefangenen. „Und Russland muss die Möglichkeit genommen werden, Kriege zu starten.“

Makeiev, der fließend Deutsch spricht, war der Dialog mit den Studierenden ein echtes Anliegen. Er mahnte, dass Respekt vor der Armee für jede Gesellschaft wichtig sei, wie sich jetzt gezeigt habe. Der Verein Hanover Helps, mit dem Studenten aus Hannover intensiv Ukraine-Hilfe leisten, hatte ihn gemeinsam mit der Uni eingeladen.

Bei den Studis kam der Besuch gut an. Es gab warmen Applaus für den Botschafter. „Es ist toll, dass er sich Zeit genommen hat“, sagt Politikstudentin Katja Fiedler.