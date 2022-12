﻿Die Leibniz-Uni baut – gut so!

Die Leibniz-Universität Hannover plant in den nächsten Jahren zahlreiche Bauprojekte in der Nordstadt. Die Nachbarn sollten es mit Geduld nehmen, meint Bärbel Hilbig.

Die Leibniz-Uni baut am Zugang zum Welfengarten auf ihrem Grundstück Im Moore 23: Im Forum Wissenschaftsreflexion werden Forschende die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft untersuchen.

Hannover. Es ist noch nicht lange her, dass die Leibniz-Universität ihre Fakultät für Maschinenbau komplett nach Garbsen auf einen neuen Campus verlegt hat. Die in der Nordstadt frei werdenden Gebäude waren schnell wieder belegt: Etliche Fakultäten litten unter Platzproblemen. Dass die Hochschule weiter wächst, wird jetzt an einer ganzen Reihe von entstehenden Neubauten sichtbar. Mit einem Gebäude für zentrale Lehrveranstaltungen zur Lehrerausbildung will die Uni die Bedingungen für diese sehr große Gruppe von Studierenden verbessern.

Die Geduld lohnt sich

Die geplanten Neubauten zeigen meist auch, wo die Leibniz-Uni Schwerpunkte neu setzt oder bereits entwickelt hat. Dazu gehört das Forum Wissenschaftsreflexion, in dem Einrichtungen zusammenziehen, die sich mit Wissenschafts- und Hochschulforschung beschäftigen. Geschick beim Einwerben von Fördergeld bewies die Uni ebenso beim geplanten Gebäude für Forschung zu Cybersicherheit und Künstlicher Intelligenz oder der Ansiedlung eines Instituts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Auch die traditionell starke Laserforschung expandiert. Für ihren Exzellenzcluster „PhoenixD“ soll in Marienwerder ein Optikforschungszentrum entstehen.

Den direkten Anwohnern fordern die Baustellen natürlich Geduld ab. Dafür leben sie in einem jungen Viertel mit vielen Studierenden, von denen manche später Kinder unterrichten. Und von denen andere als Forscherinnen und Forscher Antworten auf unsere Probleme finden werden.