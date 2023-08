Kostenfrei bis 14:32 Uhr lesen

Kinder- und Jugendzirkus Johnass

Wer Lust auf Zirkus hat, kann am Freitag, 11. August, in die Turnhalle der Grundschule Im Langen Feld in Laatzen-Mitte kommen. Zum Abschluss einer Ferienpassaktion des Kinder- und Jugendzirkus Johnass zeigen Nachwuchsartisten, was sie können.