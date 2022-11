﻿Klimaaktivisten wollen Hörsaal der Leibniz-Universität besetzen

Die Gruppe „End Fossil Hannover“ kündigt eine Besetzung an der Leibniz-Uni an. Die Hochschulleitung hat bereits reagiert: Sie will eine Störung von Lehrbetrieb oder Forschung nicht hinnehmen.

Hannover. Anderswo kleben Klimaaktivisten sich an Bilder. In Hannover wollen Leute der Gruppe End Fossil in der Woche vom 7. bis 11. November Räume der Leibniz-Universität besetzen, um Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe zu lenken. Parallel zur UN-Klimakonferenz in Ägypten hat End Fossil Occupy weltweit die Besetzung von Universitäten angekündigt.

Der Präsident der Leibniz-Uni hat allerdings in einem internen Schreiben an alle Beschäftigten und auch in Entscheidungsgremien mit Studierenden bereits klar gemacht, dass er eine Störung von Lehrbetrieb und Forschung nicht hinnehmen will. Falls ein Hörsaal wie das Audimax besetzt wird, soll er zügig geräumt werden. End Fossil hatte im Vorfeld Kontakt zur Uni gesucht, um vorzufühlen, ob dort eine Besetzung einvernehmlich geduldet wird.