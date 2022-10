﻿Uni lädt am 5. November zu Aktionen und Experimenten

Die Leibniz-Uni öffnet am 5. November ihre Türen für Kinder und Erwachsene. Es laufen mehr als 150 Vorträge, Experimente und Mitmachaktionen, bei denen Forscherinnen und Forscher ihre Arbeit zeigen.

Hannover. Mit Experimenten, Debatten und Aktionen stellt die Leibniz-Universität Hannover am Sonnabend, 5. November, von 12 bis 18 Uhr ihre Arbeit vor. Da geht es um den perfekten Musikgenuss, Pflanzen mit besonderen Kräften, das Leben mit Bakterien oder Schwarze Löcher.

Im Hauptgebäude erwarten Professorinnen und Professoren an der "Leibniz-Ansprech-Bar" Besucherinnen und Besucher zum Gespräch über aktuelle gesellschaftliche Themen wie Energie, Gesundheit und Klimaschutz. Insgesamt lädt die Uni zu mehr als 150 Aktionen an ihren verschiedenen Standorten in der Nordstadt, am Conti-Campus, in Herrenhausen und am Maschinenbau-Campus in Garbsen.