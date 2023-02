﻿Leibnizschule: Hannover bringt Flüchtlinge in Unterrichtscontainer unter

Erstaufnahme: Flüchtlinge kommen in Halle 9 auf dem Messegelände an.

Hannover. Die Stadt Hannover will in einem ehemaligen Unterrichtscontainer auf dem Gelände der Leibnizschule ein Flüchtlingswohnheim einrichten. Der Container werde nicht mehr benötigt und könne rasch zu einer Wohnanlage umgebaut werden, heißt es in den Plänen der Stadt, die demnächst den Ratsgremien vorgelegt werden. Die Stadt rechnet mit Bau- und Mietkosten für den Container in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro. „Alternative Anmietungen in Hotels und dergleichen würden die Kosten dieser Notunterkunft wesentlich übersteigen“, heißt es in den Plänen.

50 Menschen pro Woche nimmt Hannover auf

Zuletzt hat die Stadt Hannover rund 50 Personen pro Woche aufnehmen müssen. „Es sind nur wenige ukrainische Geflüchtete, ein Großteil sind im Moment Asylbewerber aus vielen verschiedenen Nationen“, teilt Stadtsprecherin Christine Merzbach mit. Die Ankömmlinge werden zunächst in der angemieteten Messehalle 9 untergebracht, anschließend in andere Notunterkünfte verlegt, etwa in der Nenndorfer Chaussee. Derzeit sei die Messehalle mit 436 Personen belegt, sagt Merzbach. Insgesamt stehen rund 2600 Betten in der Halle zur Verfügung.

Engpässe im Frühjahr und Sommer?

Derzeit sei die Lage noch beherrschbar, heißt es aus dem Rathaus. Doch die Stadt befürchtet, dass sich das im Frühjahr und im Sommer ändern könnte. Dann könne es „Engpässe in der Unterbringung“ geben, wie es in einer Verwaltungsunterlage heißt.

Notunterkunft: In der Messehalle 9 sind derzeit 436 Flüchtlinge untergebracht. © Quelle: Nancy Heusel

Ein Grund für die Sorgen liegt zum einen darin, dass die Stadt ab April Messehallen kaum noch als Notunterkünfte nutzen kann. Die Deutsche Messe AG braucht die Hallen dann für eigene Ausstellungen. Zum anderen könnte das Land Niedersachsen ab Ende März eine neue Zuweisungsquote für Hannover festlegen.

Das Land teilt jeder Kommune für einen Zeitraum von mehreren Monaten ein Kontingent von Flüchtlingen zu. Für Hannover beläuft sich die im Herbst festgelegte Quote, die bis Ende März gültig ist, auf 5041 Menschen. 3000 Schutzsuchende hat die Stadt bereits aufgenommen, 2000 kann das Land noch zuteilen – und ab April womöglich mehr.

„Lage ist herausfordernd“

Daher will die Stadt jetzt möglichst viele Unterkünfte abseits der Messehallen schaffen. Elf ehemalige Hotelbetriebe hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits angemietet. Immer wieder nehme man Gebäude in Augenschein, die sich für eine Unterkunft eigenen könnten, sagt Sprecherin Merzbach. „Die Lage ist herausfordernd und nur durch den kontinuierlichen Aufbau von Kapazitäten und der tatkräftigen Arbeit der Stadtverwaltung zu bewältigen“, sagt sie. Die Stadt arbeite unter Hochdruck.

Entlastung soll unter anderem der Unterrichtscontainer nahe der Leibnizschule bringen. Die Anlage nahe der Sporthalle im Lister Kirchweg sollte eigentlich im April abgebaut werden. Sie diente während der Bauzeit eines zusätzlichen Gebäudes für die Leibnizschule als provisorisches Klassenzimmer, wurde aber jetzt überflüssig.

Logistik: In Halle 8 unterhält die Stadt weitere Angebote für Geflüchtete, etwa Waschmaschinen, Essensausgabe und Sitzecken. © Quelle: Jens Schulze

Unterrichtscontainer soll für 100 Bewohner umgebaut werden

Die Stadt will den Container so umbauen, dass dort bis zu 100 Personen wohnen können. Pro Zimmer ist eine maximale Belegung mit vier Personen geplant. Sechs Küchen will die Stadt einbauen sowie zwei mobile Duschcontainer aufstellen. Die Anlage wird eingezäunt und von einem Sicherheitsdienst überwacht. Der Zugang soll über die Höferstraße erfolgen. Bereits im April sollen die ersten Geflüchteten in die Unterkunft einziehen.

Die Stadt hält sich die Möglichkeit offen, den Container wenigstens zum Teil wieder zum Unterrichten zu nutzen. Wenn geflüchtete Kinder und Jugendliche beschult werden müssen, könnte die Anlage räumlich geteilt werden – in einen Wohn- und in einen Unterrichtstrakt.