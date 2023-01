﻿Toter 14-Jähriger bei Wunstorf-Blumenau: Das ist der Stand der Ermittlungen

Hannover/Wunstorf. Am späten Mittwochvormittag hat die Polizei eine leblose Person in Blumenau bei Wunstorf gefunden. Am Abend zuvor hatten Eltern ihren 14-jährigen Sohn als vermisst gemeldet. Das ist der Stand der Ermittlungen:

Was ist passiert?

Am Dienstag gegen 18.45 Uhr meldeten Eltern ihren 14 Jahre alten Sohn bei der Polizei als vermisst. „Der Junge war nach einem Treffen mit einem ebenfalls 14-Jährigen aus Wunstorf nicht zurück nach Hause gekommen“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover. Die Ermittler begannen sofort mit der Suche nach dem Vermissten, unter anderem mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber, der weithin zu hören war.

Gegen 2 Uhr in der Nacht rückte ein gleichaltriger Junge in den Fokus der Polizei. „Im Zuge der Ermittlungen gab der Freund des Vermissten an, dass er den 14-Jährigen getötet und versteckt habe“, so Wellhöner. Am frühen Morgen durchkämmten Polizistinnen und Polizisten sowie zahlreiche Feuerwehrleute das Waldstück Luther Forst im Dreieck zwischen Gewerbegebiet, Bundesstraße 441 und Autobahn 2.

Wo wurde die Leiche gefunden?

Die mehrstündige Suche im Luther Forst blieb erfolglos. Stattdessen fanden Ermittler am späten Vormittag eine leblose Person auf einem Brachgelände in der Ortschaft Blumenau. Das eigentliche Suchgebiet am Luther Forst und der Fundort zwischen der Manhorner Straße und dem Knickfeldweg liegen knapp drei Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um eine alte Gärtnerei. Dort sollen sich häufiger Jugendliche treffen.

Handelt es sich bei der Leiche um den vermissten 14-Jährigen?

Offenbar ja. Die Polizei hat am frühen Mittwochnachmittag bestätigt, dass es sich um den Vermissten handelt. Noch am Fundort haben Experten eine erste Leichenschau vorgenommen, außerdem wurden Spuren gesichert. Ob und welche Verletzungen der 14-Jährige davongetragen hat, dazu kann die Polizei noch keine Angaben machen. Höchstwahrscheinlich wird im weiteren Verlauf auch eine Obduktion angeordnet.

Leichenfund in Blumenau: Auf einem Feld haben Ermittler eine leblose Person gefunden. © Quelle: Frank Tunnat

Wie geht es mit dem tatverdächtigen 14-Jährigen weiter?

„Der 14-Jährige wurde wegen des dringenden Tatverdachts gegen ihn vorläufig festgenommen“, sagt Polizeisprecherin Wellhöner. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet. Diese dauern an. Er soll aus einem Wunstorfer Ortsteil kommen. Genauere Angaben macht die Polizei bislang nicht. Der Tatverdächtige soll weiter vernommen werden. Hinweise zu einem Motiv gibt es noch nicht.

Wie kam der tote Jugendliche auf das Gärtnereigelände?

Auch das ist Gegenstand der Ermittlungen. Ob die beiden 14-Jährigen sich auf dem Brachgelände getroffen hatten und wie sie dorthin kamen, ist noch unklar. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt, soll das im Zuge der Spurensicherung festgestellt werden. Unbekannt ist ebenfalls, warum der Tatverdächtige gegenüber der Polizei offenbar den Luther Forst als Versteck für die Leiche angegeben hatte.

Von Manuel Behrens und Alina Stillahn