Flammen schlagen aus Dachstuhl: Feuerwehr löscht Brand in einem Wohnhaus in Hannover-Stöcken

In einem Wohnhaus an der Freudenthalstraße in Hannover-Stöcken ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand wurde verletzt.