﻿Leichenfund im Mecklenheider Forst: Obduktion soll Klarheit über die Todesursache bringen

Hannover. Nachdem Pilzsammler am Dienstag eine Leiche im Mecklenheider Forst im Norden Hannovers gefunden haben, ist die Identität der gefundenen Person unklar. Auch die Todesursache steht noch nicht fest. Bei dem Toten handelt es sich um eine männliche Person, die wohl jünger als 50 Jahre war. Laut Polizei lag die Leiche bereits länger in dem Waldstück, die Verwesung soll bereits stark vorangeschritten sein.

Am Mittwoch soll die Person obduziert werden, mit einem Ergebnis ist am Donnerstag zu rechnen, so eine Sprecherin der Polizei Hannover. Das Rechtsgutachten aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll Klarheit bringen, ob möglicherweise ein Unfall oder Suizid als Todesursache in Betracht kommen oder gar ein Gewaltverbrechen vorliegt.

Keine Ausweisdokumente gefunden

Der Fundort ist in einem Waldstück zwischen der Autobahn 2 im Norden und dem Mittellandkanal im Süden. Die Person wurde neben einem Weg entdeckt. Der Kriminaldauerdienst hatte am Dienstag vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Auch zur Identität des Mannes gibt es bislang keine Erkenntnisse. Offenbar hatte er keine Ausweisdokumente bei sich.

Die Kriminalpolizei will auch aktuelle und alte Vermisstenfälle durchgehen. Unter anderem wird geprüft, ob es sich bei dem Toten möglicherweise um den seit dem 23. September verschwundenen Alan Andrés G. R. handelt. Örtlich könnte es zumindest in Betracht kommen: Der 21-jährige Kolumbianer wurde zuletzt nach einer Party in der Nordstadt gesehen und war auf dem Heimweg plötzlich aus dem Auto von Freunden ausgestiegen. Er wohnt eigentlich in Alt Vinnhorst – nur etwa 1,5 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt.