﻿Leider schon besetzt! Wenn das Laden vom E-Auto in Hannover zum Problem wird

Die Ladestationen in Hannover werden immer knapper, hat E-Autofahrer Thomas Oberdorfer festgestellt. Er wohnt in der List und kommt regelmäßig in nervige Situationen. Auch, weil die Ladestationen immer wieder besonders dreist missbraucht werden.

Hannover. Thomas Oberdorfer will sein E-Auto nicht mehr missen. „Superzufrieden“ sei er mit dem ID-3 von VW, den er sich 2020 zugelegt hat. Und doch werden seine Nerven immer häufiger auf die Probe gestellt. Oberdorfer wohnt in der List in Hannover. Und dort sei es zuletzt immer schwieriger geworden, eine Lademöglichkeit für sein Fahrzeug zu finden, berichtet er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am vergangenen Sonntag zum Beispiel habe er 20 Minuten lang eine freie Ladesäule gesucht und habe diese erst in 1,5 Kilometern Entfernung von seiner Wohnung gefunden. „Das ist schon nervig“, sagt der Mitarbeiter dieser Zeitung. Gerade in dicht besiedelten Vierteln wie der List seien die Nutzer von E-Fahrzeugen auf öffentliche Ladestationen angewiesen, weil fast niemand die Möglichkeit habe, sein Auto auf dem eigenen Grundstück mit Strom zu betanken.

Auch als frei angezeigte Parkplätze oft zugeparkt

Vor zwei Jahren sei die Situation noch deutlich entspannter gewesen. Die wachsende Zahl an E-Autos hat nach Einschätzung von Oberdorfer jedoch dazu geführt, „dass die Lademöglichkeiten in der List nicht mehr ausreichen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Immer wieder sind Ladeplätze, die in der Smartphone-App als frei gekennzeichnet sind, in Wahrheit zugeparkt – meistens von Autos mit Verbrennungsmotor, die dort ohnehin nichts zu suchen haben.

Illegal: Der Transporter mit Verbrennungsmotor (rechts) hat an der Ladestation nichts zu suchen. © Quelle: Thomas Oberdorfer

Manchmal sind E-Autos gar nicht angeschlossen

„Es kommt aber auch immer wieder vor, dass die Ladestationen von E-Autos oder Hybridfahrzeugen als Dauerparkplätze missbraucht werden“, berichtet Oberdorfer. Er hat mit Fotos eine ganze Reihe von Beispielen dokumentiert, bei denen Verbrenner Ladestationen zuparken oder diese von E-Autos besetzt sind, die gar nicht an die Säule angeschlossen sind und deshalb von der App nicht erkannt werden.

Einmal platzte ihm der Kragen und er rief die Polizei. Die teilte Oberdorfer mit, dass sie eigentlich nichts machen könne. Sie machte dann aber doch den Halter ausfindig und verständigte diesen. Der habe sich überrascht gezeigt und behauptet, dass er davon ausgegangen sei, dass es sich um einen Parkplatz für E-Fahrzeuge handele, erinnert sich Oberdorfer.

Nicht angeschlossen: Diese beiden Teslas missbrauchen die Ladestation als Parkplatz. © Quelle: Thomas Oberdorfer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt: Hannover bei E-Ladepunkten spitze

Laut Polizei ist für Kontrollen „primär der Ordnungsdienst der Stadt Hannover zuständig“. Der hat nach Angaben von Stadtsprecher Dennis Dix vom 1. Januar bis 15. November diesen Jahres 104 Fahrzeughalter verwarnt, die unberechtigt ihre Autos an E-Ladestationen geparkt hätten. Vorgesehen sei in solchen Fällen ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro.

Insgesamt habe das Versorgungsunternehmen Enercity in Hannover 512 E-Ladepunkte installiert. Hinzu kämen weitere Punkte anderer Anbieter. Insgesamt seien es rund 900. „Das ergibt ein Verhältnis von rund neun Elektro-Pkw pro öffentlich zugänglichem Ladepunkt und ist ein Spitzenwert unter den Städten“, teilt Sprecher Dix mit.

Verteilung nach dem Gießkannenprinzip?

E-Autofahrer Oberdorf vermutet jedoch, dass diese „nach dem Gießkannenprinzip“ über das Stadtgebiet verteilt wurden. Während es in der List oft kaum freie Ladepunkte gebe, sei es zum Beispiel in Groß-Buchholz ohne Probleme möglich, das Fahrzeug mit Strom zu betanken, hat er festgestellt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt widerspricht. Stadtteile wie die List oder Südstadt seien „überproportional versorgt worden“, sagt Sprecher Dix. Für einzelne Nutzer werde aber „der Weg von 500 Metern bis zur Ladesäule gefühlt immer noch zu weit sein“. Per App sollte „aber immer eine Lademöglichkeit zu finden sein“, gegebenenfalls an einer etwas weiter entfernten Schnellladesäule.

Fast alles belegt: Einen freien Ladeplatz fand Thomas Oberdorfer am Sonntag per Smartphone-App erst 1,5 Kilometer von seiner Wohnung entfernt. © Quelle: Thomas Oberdorfer

Enercity: Ladestationen in der List zu 22 Prozent ausgelastet

Laut Enercity-Sprecher Dirk Haushalter gibt es in der List 43 Ladepunkte des Unternehmens. Diese seien durchschnittlich zu 22 Prozent ausgelastet. Auch der Energieversorger sieht Hannover bei der Ladeinfrastruktur für E-Autos im bundesweiten Vergleich "sehr gut aufgestellt". Laut offiziellen Statistiken von Kraftfahrtbundesamt und Bundesnetzagentur sei Hannover "führend" bei der Zahl der öffentlichen Ladepunkte im Verhältnis zu den E-Autos. Und auch Enercity verweist darauf, dass in Stadtteilen wie der List, der Südstadt und in Linden eine "überdurchschnittlich dichte Ladeinfrastruktur" aufgebaut worden sei.

In seinem Alltag macht Oberdorfer jedoch immer wieder die Erfahrung, dass diese nicht ausreicht. „Ich bin noch nicht frustriert“, versichert er. Allerdings hoffe er, dass sich die Situation verbessere. Wie Stadt und Enercity berichten, wird derzeit über den weiteren Ausbau des Netzes an Ladestationen verhandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Christian Bohnenkamp