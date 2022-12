﻿Leinemasch in Hannover: Mann mit Axt bedroht Protestler von „Tümpeltown“

Das Protestcamp „Tümpeltown“ in Hannovers Leinemasch am Südschnellweg hat sich gegen einen Mann mit Axt wehren müssen. Laut Klimaaktivisten stand der Angreifer unter Drogen und drohte zudem, wiederzukommen und das Areal abzufackeln. Jetzt wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Hannover. Die Klimaaktivisten in Hannovers Leinemasch am Südschnellweg sind in Sorgen Ein offenbar drogenabhängiger Mann hat die Baumbesetzer am Donnerstagabend in ihrem Lager „Tümpeltown“ mit einer Axt attackiert. Die Stimmung war „wirr und aggressiv“, berichtet ein Sprecher des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ am Freitag. Der Angreifer habe zudem damit gedroht, mit Freunden wiederzukommen und alles anzuzünden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aktivisten von „Leinemasch bleibt“ hatten den Vorfall am späten Donnerstagabend über den Messenger Telegram publik gemacht. Der Mann sei wohl „auf harten Drogen“ gewesen, der Sprecher spekulierte über Heroin. „Er war absolut unberechenbar.“ Mindestens ein Mal sei der Angreifer mit der Axt auf einen „Tümpeltown“-Bewohner losgegangen, aber niemand wurde verletzt. Irgendwann sei der Mann von sich aus verschwunden, habe aber noch die Drohung mit dem Anzünden ausgestoßen.

Stimmungswechsel von jetzt auf gleich

Das Rätselhafte: „Er war nachmittags schon vor Ort“, sagt der Sprecher von „Ende Gelände“, „aber da war er noch hilfsbereit und brachte sogar Essen vorbei.“ Auch bei Mahnwachen in der Vergangenheit habe der Mensch bereits teilgenommen. Unmittelbar vor der Eskalation sei die Person mit dem Hund in der Leinemasch gewesen und habe gesagt, er müsse noch einmal kurz weg. Bei der Rückkehr kam es dann zum aggressiven Zwischenfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Tümpeltown“-Bewohnenden reagieren auf die Tat und die Drohung: Nun werden die Sicherheitsvorkehrungen intensiviert. Niemand wisse, ob der Mann es ernst meine oder bloß im Drogenrausch fabulierte. Laut Sprecher gibt es unter anderem Nachtwachen, und jeder Besucher sollte sich im Vorfeld per Mail ankündigen. „Wir wollen, dass sich die Leute sicher fühlen, da nehmen wir so etwas lieber ernst.“ Die Polizei eingeschaltet haben sie aber nicht.

Lesen Sie auch

Tümpeltown in der Leinemasch: Immer wieder Vorfälle

In der Vergangenheit mussten die Baumbesetzer sich schon einiges gefallen lassen – denn ihr Kampf gegen die Fällarbeiten und den generellen Ausbau des Südschnellwegs findet nicht überall Anklang. So wurden die Aktivistinnen und Aktivisten zuletzt bereits mit Böllern aus Autos beworfen, außerdem tauchten Phrasen wie „Achtung, Parasiten“ in der Leinemasch auf. Doch im Protestcamp bleiben sie standhaft: „Wir lassen uns weder einschüchtern noch vertreiben“, heißt es auf Telegram.