﻿Wegen Klimawandel: Sollte die Leinenpflicht in Hannover früher beginnen?

Ab dem 1. April gilt Leinenpflicht in Niedersachsen. Doch die Brut-und Setzzeit beginnt früher. Sollte sie früher starten? Was sagen Jäger, die Stadt Hannover und der BUND?

Hannover. Die Brut- und Setzzeit hat begonnen. Für Hundehalterinnen und Hundehalter bedeutet das: Ihre Lieblinge müssen wieder an die Leine. Ab dem 1. April gilt in Niedersachsen die Leinenpflicht – bis zum 15. Juli. Doch wegen des Klimawandels beginnen Tiere bereits früher mit der Nachwuchsaufzucht. Muss daher die Brut- und Setzzeit und damit die Leinenpflicht früher einsetzen?

Durch diese sollen freilebende Tiere, die ihre Jungen heranziehen, geschützt werden. Ab Anfang April müssen Hundehalter ihre Vierbeiner auf Freiflächen und in Wäldern an die Leine nehmen. Das ist seit 2002 im Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung geregelt. Doch in jedem Bundesland gelten andere Regeln – während in manchen Ländern keine allgemeine Brut- und Setzzeit gilt, wird diese in anderen noch ausgeweitet.

„Leinenpflicht ist wichtiger denn je“

Stadtjäger Heinz Pyka aus Hannover hält die Leinenpflicht für wichtiger denn je. „Die Naturräume für Vögel, Kleinsäuger oder Rehe sind deutlich kleiner geworden – zum Beispiel am Kronsberg, der gerade bebaut wird. Der Druck durch Hunde nimmt aber zu. Besonders nach Corona gibt es viel mehr Hundebesitzer, die mit ihren Tieren durch die Naturräume gehen - selbst teilweise noch spätnachts“, sagte er. Auch Friedhart Knolle vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) findet die Leinenpflicht bedeutsam. „Im Frühling beginnt alles Leben. Jedes Tier muss geschützt werden“, sagte er.

Brut- und Setzzeit: Das Datum unterscheidet sich in allen Bundesländern. In Niedersachsen müssen Hunde bis zum 15. Juli an der Leine gehalten werden. © Quelle: Leona Passgang (Archiv)

Entscheidend ist eine strikte Kontrolle

Doch ein weiterer Faktor begünstigt, dass Brutzeiten grundsätzlich früher beginnen als noch vor Jahren: der Klimawandel. Expertinnen und Experten diskutieren daher, die Brut- und Setzzeit ebenfalls früher anzusetzen. Knolle betont, dass Brut- und Setzzeiten unabhängig vom Klimawandel zu verschiedenen Zeiten beginnen und daher ein eindeutiges Datum nicht festgelegt werden kann. Pyka hält ein früheres Datum nicht für den richtigen Ansatz. „Viel mehr wäre geholfen, wenn der Leinenzwang in der Brut-und Setzzeit häufiger kontrolliert werden würde. Da ist die Stadt Hannover gefordert“, sagte er. 

Die Kontrolle der Leinenpflicht obliegt Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes. „Auch die Kolleginnen und Kollegen des Forstdienstes achten darauf. Nicht mit gezielten Kontrollen, aber bei offensichtlichen Verstößen sprechen sie die Personen an. Das gilt auch für die Polizei“, sagen Mitarbeitende der Stadtverwaltung. „Die Personen werden zunächst angesprochen und aufgeklärt. In den meisten Fällen zeigen sie sich einsichtig. Die Festsetzung eines Bußgeldes ist eine Individualentscheidung, je nach Art des Verstoßes“, sagten sie weiter. Diese beginne im Regelfall bei 70 Euro.

Falsch: An diese Kombination von Hund und Leine ist bei der Leinenpflicht nicht gedacht. © Quelle: dpa

Unkenntnis ist wesentlicher Grund für Missachtung der Leinenpflicht

„Es gibt zu viele Hundebesitzer, die sich nicht an die Leinenpflicht halten“, sagte Stadtjäger Pyka. Doch woran liegt das? „Viele Hundebesitzer achten auf die Pflicht, einige sind aber auch sehr arrogant. Kürzlich hat mir eine Frau in einem Gebiet mit generellem Leinenzwang gesagt, dass ihr Hund schon kein Reh reißen wird. Darum aber geht es nicht. Ein Wurf mit dem Stock – und der am Boden brütende Vogel hat das Nest verlassen und die Eier sind ungeschützt“, sagte er.

Das beobachtet auch Knolle. „Viele Menschen unterschätzen den Jagdinstinkt ihrer Vierbeiner und glauben, dass sie ihn unter Kontrolle halten können. Der Hauptgrund ist aber kein böser Wille, sondern die Unkenntnis vieler“, sagte er. „Einige Menschen denken beispielsweise, Vögel brüten auf Bäumen, aber es gibt auch Bodenbrüter. Die können nicht fliehen, wenn ein Hund kommt. Aufklärung ist daher umso wichtiger.“