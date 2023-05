Bewerben Sie sich jetzt für den Ehrenamtspreis Hannovers

Hannover. In wenigen Tagen endet die Bewerbungsfrist für den hannoverschen Ehrenamtspreis. Der Leinestern wird zum achten Mal vergeben. Die Auszeichnung ehrt alle zwei Jahre engagierte Menschen aus Hannover. In diesem Jahr werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Sportvereinen, sozialen Initiativen oder in der Freiwilligen Feuerwehr bei einer Gala im September gewürdigt. Bewerbungen sind noch bis Montag, 22. Mai 2023, möglich.

Den Ehrenamtspreis vergibt das Freiwilligenzentrum Hannover, unterstützt von der Stiftung Sparda-Bank Hannover. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übernommen. Sobald die Nominierten von einer Jury bestimmt sind, entscheiden Leser und Leserinnen über die endgültige Platzierung in gleich mehreren Kategorien.

Leinestern: Es gibt insgesamt 10.000 Euro Preisgeld

In der ersten Kategorie geht es um Soziales, in der zweiten Kategorie um Kunst und Kultur und in der dritten Kategorie um Umwelt und Bildung. Teilnehmen können Engagierte, die in Projekten gemeinnütziger Organisationen aktiv sind. Insgesamt werden die Preisträger und Preisträgerinnen mit 10.000 Euro gefördert. Bewerbungsunterlagen und Kriterien sind online beim Freiwilligenzentrum zu finden.