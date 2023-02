﻿Leinetalschulen: Zwei Drittel Migrationsanteil, Respekt und Gemeinschaft

Hannover. Immer, wenn die Leinetalschulen in Hannover-Kleefeld zum Tag der offenen Tür laden, geht es weniger darum, die Leute für das Angebot zu interessieren und nur zu zeigen was die Schule als Schule auszeichnet oder welche Fächer angeboten werden: „Das finden wir ein bisschen wenig“, sagt Schulchef Ismail Temel (45). Daher sei der jährliche Tag der offenen Tür, wie er jetzt stattfand, vor allem die Präsentationsfläche für das, was in den Projekttagen zuvor von den Schülern erarbeitet worden sei.

Mehr wert als die bloßen Noten sagen

„In unserem Schulsystem wird in der Regel nur mit Noten bewertet. Hier bei unseren Projekttagen und der Präsentation am Tag der offenen Tür können die Schüler zeigen, was sie für Stärken haben und was sie leisten können, abseits von einer Bewertung“, erklärt der Geschäftsführer und Lehrer für Politik und Wirtschaft. Temel: „Ich stelle da fest: Das stärkt das Selbstwertgefühl – und das halte ich für sehr wichtig!“ So könne etwa einer, der nicht so gut in der Schule ist, aber womöglich viele Follower auf Tiktok oder Youtube habe, seine Qualitäten zeigen, indem er in den Projekttagen seine Video-Kompetenzen einbringe.

Die Atmosphäre: Gemeinschaft und Respekt Das Elternpaar Anja und Jörg Griebenow, deren Kind seit der fünften Klasse auf der Schule ist und jetzt Abitur macht, weiß um die Vorteile des Konzepts der Leinetalschulen in Hannover: „Uns gefällt die kleine Klassengröße, hier ist es ein bisschen familiärer. Dadurch haben Schüler und Lehrer ein besseres Verhältnis.“ Haroun Ahmed (17), dessen Familie aus Libyen stammt, geht in die 9. Klasse und findet die Schule mehr als nur okay: „Hier kann man gut lernen und sich richtig gut konzentrieren. Auch die Sicherheit ist sehr gut, da überall Kameras sind.“ Sein Bruder Abdurahman Ahmed (16) geht ebenfalls in die 9. Klasse; er ergänzt: „Die Lehrer helfen sehr und unterstützen. Man fühlt sich sehr wohl.“ Zudem seien die Mitschüler „sehr freundlich und höflich.“ Amin Mohammed Demir (16) geht in die 10. Klasse, sein Vater ist Kurde aus der Türkei, die Mutter Deutsche. Er fühlt sich ebenfalls wohl an der Leinetalschule: „Es ist eine Gemeinschaft, jeder kennt hier jeden. Es herrscht sehr viel Respekt hier.“ Mustafa Atriss (15) Eltern stammen aus dem Libanon. Er besucht die 9. Klasse und befindet: „Eine sehr gute Schule. Das Mensaessen ist sehr lecker und man wird von den Lehrern gut gefördert.“ Von Thore Kessal

Die Schülerinnen und Schüler kamen daher auch klassen- und schulformübergreifend zusammen, studierten Musikstücke ein, widmeten sich dem Schreiben von Gedichten, befassten sich mit Naturwissenschaften oder führten Interviews auf der Straße oder auch im Altenheim – alles zum Oberthema „Frieden“.

Leineschule: Experimente am Tag der offenen Tür. © Quelle: Katrin Kutter

Hannovers SPD-Chef macht sich kundig

Der Bundestagsabgeordnete und Hannovers SPD-Vorsitzende Adis Ahmetović machte sich am Tag der offenen Tür auch ein Bild von der Schule. Während eines Rundgangs sagte er zu Schülern gewandt, es sei „mutig, stark und ehrenvoll, dass ihr euch mit dem Thema Frieden beschäftigt. Nur wenn man sich damit befasst, kommt man dem Frieden immer näher“.

Angesichts des schweren Erdbebens in der Südost-Türkei und im Norden Syriens wurde auch beschlossen, die während des Tags der offenen Tür erzielten Erlöse einer Verkaufsaktion den Opfern zukommen zu lassen; bald soll auch ein Verkaufsstand der Schulen in der Innenstadt Hilfegeld einbringen.

Das sind die Leinetalschulen Die privaten Leinetalschulen in Hannover gibt es seit September 2007, sie bieten ein Gymnasium und eine Realschule. Initiiert und getragen werden sie von dem deutsch-türkischen Verein für Integration und Bildung (VIB). Die Schule nutzt die Räume der ehemaligen Maximilian-Kolbe-Schule im Stadtteil Kleefeld. Über den Verein mit seinen nach wie vor mehrheitlich türkischen Mitgliedern sagt Geschäftsführer Ismail Temel: „Da hat sich in den Jahren nicht viel geändert – der ist da, wenn wir ihn brauchen, vor allem für finanzielle Unterstützung.“ Die Leinetalschulen unterrichten derzeit 275 junge Menschen. Es gibt 9 Klassen im Gymnasialzug und 12 in der Realschule, um die sich 34 Lehrkräfte kümmern. Eine Klasse ist mit maximal 20 Schülern besetzt. Während zu Beginn im Jahre 2007 der überwiegende Teil türkische Wurzeln aufwies, sind heute 40 Nationen vertreten. In der Lehrerschaft sind 80 Prozent ohne Migrationshintergrund, unter den Schülern beträgt der Migrationsanteil etwa 65 Prozent. Grundsätzlich kostet der Schulbesuch 300 Euro pro Monat – doch das ist der Maximalbetrag. Je nach Einkommen wird es weniger. Es gibt laut Temel auch Schüler, deren Eltern nichts zahlen müssen – das sei fast ein Drittel. rahü

Keine Konkurrenzdenken

Temel sieht seine Schule in der Rolle einer „Unterstützung für das öffentliche Schulsystem – wir stehen nicht im Wettbewerb, wir sind ja auch eine kleine Schule.“ Der Vorteil hier sei, „dass wir durch kleinere Klassen und das Förderangebot besser auf die Schüler eingehen können“. Und man biete viel in Sachen Berufsorientierung, arbeite da etwa mit der Tui und Hornbach zusammen. Das Einzugsgebiet reiche dabei über Hannover hinaus, etwa bis Garbsen und nach Nienburg.

Sprache nicht entscheidend

Wer auf die Leinetalschule will und vielleicht gerade aus dem Ausland hergekommen ist, bei dem wird laut dem Geschäftsführer nicht auf die Sprachfähigkeit geachtet: „Das ist nicht entscheidend für die Schulform Gymnasium oder Realschule. Es geht vielmehr um die Leistung, die sie aus ihrem Heimatland mitbringen.“ Und der Vorteil hier sei, dass die Schulen unter einem Dach in beide Richtungen durchlässig seien.

