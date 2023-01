﻿Das Leineufer in Höhe „Strandleben“ soll attraktiver werden

Linden. Im Sommer ist das Areal rund um die Gastronomie „Strandleben“ ein beliebter Treffpunkt – für Feiernde, Sonnenanbeter und zum Teil auch für Drogendealer. Die Stadt Hannover erwägt jetzt, das Gebiet am Leineufer attraktiver zu gestalten. Die Verwaltung steht mit ihren Ideen aber noch am Anfang. Es gebe erste „fachbereichsübergreifende Vorüberlegungen“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Eine konkrete Planung und entsprechende Umsetzung hänge jedoch von den personellen Kapazitäten und den verfügbaren Haushaltsmitteln ab.

Grün-Rot will gesamten Grünzug neu gestalten

Politische Unterstützung kommt von der grün-roten Ratsmehrheit. Sie wünscht sich von der Stadt eine attraktive Gestaltung des gesamten Grünzugs entlang der Leine zwischen Brühlstraße und „Strandleben“. „Erreicht werden soll eine Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Sicherheit, eine bessere Wegebeziehung für den Fußverkehr und eine Verbesserung der Querungsmöglichkeit über die Königsworther Straße“, heißt es in dem gemeinsamen Haushaltsantrag der Ratskoalition. Auch der Belag des Fußwegs müsse erneuert werden, da der Weg bei Regen stark aufweiche. Der Rat hat dem Antrag bereits Ende vergangenen Jahres zugestimmt.

Platz oberhalb des „Strandlebens“ soll attraktiver werden

Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin, zugleich Mitglied des Bezirksrats Linden-Limmer, hält es für richtig, dass die Stadt zunächst einmal das Gebiet in Höhe „Strandleben“ in den Fokus nimmt. Auch der kleine Platz oberhalb der Gastronomie könne attraktiver werden, sagt Gardemin.

Der Platz gilt in den Sommermonaten als Treffpunkt der Dealer-Szene. „Die Szene ist immer wieder vertrieben worden: zunächst von der Faust-Wiese, dann vom Ihmeufer in Höhe Glocksee, und jetzt hat sie sich dort auf der Fährmanns-Insel festgesetzt“, sagt Gardemin. Am Ende sei es richtig, dass sich das Dealer-Milieu nicht dauerhaft an einem Ort aufhalte.