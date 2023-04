Neuer Hotspot

Die Leinewelle ist Hannovers neue Attraktion: Schon jetzt wird auf der künstlichen Welle am Hohen Ufer in der Altstadt gesurft – allerdings bislang nur im Testbetrieb. Richtig los geht es dann am 28. April mit den Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfing und einem Festival auf dem Gelände.

