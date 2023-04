﻿Leinewelle rauscht, die Zuschauer sind begeistert

Die Leinewelle ist eröffnet – und Hannover feiert mit: Viele Zuschauer genossen das Schauspiel der Profisurfer im Wasser – und manchen einen reizt es, demnächst auf der Welle zu reiten.

Hannover. Gebannt blickt Rainer Schumann ins Wasser. Der Schlagzeuger von Fury in the Slaughterhouse steht direkt an der Mauer über der Leinewelle. Unten kämpft gerade Anika Weizel mit der Welle. Die junge Frau aus Osnabrück ist Profisurferin und Herausforderin von Titelverteidigerin Valeska Schneider. Viele Hannoveraner drücken ihr die Daumen, wenn es dieses Wochenende um die Meisterschaft auf der Leinewelle geht: Denn Weizel ist prominentes Mitglied im Verein der Leinewelle.