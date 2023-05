﻿Pause für die Leinewelle in Hannover – sie wird auf Sommerbetrieb umgestellt

Hannover. Nach der Eröffnung der Leinewelle am vergangenen Freitag ruht ab Dienstag der Betrieb in Hannovers Altstadt wieder – allerdings nur für kurze Zeit. Wie geplant, wird die Anlage zurzeit umgestellt, berichtet Initiator Heiko Heybey: „Spätestens am Freitag, vielleicht auch schon am Donnerstag geht es weiter“, verspricht er. Eine Umstellung auf den „Sommerbetrieb“ sei deshalb erforderlich, weil die Leine je nach Jahreszeit mal mehr oder mal weniger Wasser führt.

Sobald die künstliche Flusswelle wieder läuft, dürfen die Mitglieder des Vereins „Leinewelle“ aufs Wasser. Nicht-Mitglieder müssen sich dagegen noch einige Tage gedulden, so Heybey. Im Laufe des Monats stehen dann für alle Fans der Leinewelle die nächsten Surf-Slots zur Verfügung.