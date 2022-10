﻿Für den Hannoveraner Heiko Heybey ist keine Welle zu hoch

Er ist der Mensch hinter der Leinewelle: „Spandau“-Wirt Heiko Heybey (50). Der studierte Architekt denkt für seine Heimatstadt Hannover gerne groß – und will auch künftig viel bewegen, nicht nur das Wasser am Flohmarkt.

Hannover. Leute wie Heiko Heybey kann Hannover gut gebrauchen: Menschen, die träumen, ohne Träumer zu sein. Die hoch hinaus denken, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Die scheinbar Unmögliches planen und es tatsächlich realisieren. Wie die Leinewelle. Anfangs hätten wohl viele gedacht, dass diese Idee nur ein Hirngespinst sein könne. Doch die Kritiker haben sich geirrt: Am 1. Mai 2023 wird die Leinewelle, Hannovers erstes Surfparadies, eröffnet.

„Wenn wir in dieser Stadt nicht beweglicher im Kopf werden, mutige Ideen haben, sie aber auch mal scheitern lassen, dann bleiben wir im Mittelmaß verhaftet“, sagt Heybey, der bekennender Hannoveraner ist. Aber er sieht auch die Schwierigkeiten: „Bei großen Entscheidungen setzt sich in Hannover immer die vernünftige Idee durch.“ Das sei okay, aber damit fehle oft das Ungewöhnliche, das die Stadt besonders machen würde. „Wenn wir jetzt nicht anfangen, uns über verrückte Dinge zu unterhalten, dann werden wir auch in zehn oder zwanzig Jahren nicht mehr erreicht haben!“