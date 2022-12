﻿Weihnachtsfest 2022: Was gibt uns Zuversicht?

Heute begehen wir das erste Weihnachtsfest seit Jahrzehnten ohne die Gewissheit des Friedens in Europa. Auch in Hannover brauchen viele Menschen Unterstützung – die Geflüchteten etwa, die Kinder, das überlastete Personal in den Kliniken. Gegen die Nöte und die Ungewissheit hilft vor allem Zusammenhalt, meint HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader.

Gemeinsam stark in schwierigen Zeiten: Wenn es um Hilfe geht, sind die Menschen in Hannover zur Stelle.

Hannover. Wissen Sie noch, was Sie am 24. Februar dieses Jahres gemacht haben? Das Datum markiert den ersten Tag des grausamen und völkerrechtswidrigen Angriffs Putins auf die Ukraine. Es war der Tag, an dem eine neue Zeitrechnung begann, für die Bundeskanzler Olaf Scholz wenig später den Begriff Zeitenwende prägte. Heute begehen wir das erste Weihnachtsfest seit Jahrzehnten ohne die Gewissheit des Friedens in der Mitte Europas. Gerade erst hat die Stadt Hannover noch einmal 20 Millionen Euro zurückgestellt, um im Jahr 2023 zusätzliche Unterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung stellen zu können. Viele der Menschen, die Schutz und Sicherheit in der niedersächsischen Landeshauptstadt suchen, kommen aus der Ukraine, einem Land, in dem nichts mehr ist, wie es war, und dessen Bevölkerung sich doch so tapfer und mutig gegen die Angreifer stellt.

Der Gedanke an die nähere Zukunft ist mehr als bang

Wie viele Geflüchtete in den nächsten Monaten nach Hannover kommen werden? Das ist ebenso ungewiss wie der ganze Blick auf das kommende Jahr. So bitter es ist: Der Gedanke an die nähere Zukunft ist zu Beginn dieses Weihnachtsfestes mehr als bang. Es ist ja auch kein Wunder. In den vergangenen drei Jahren sind viele Gewissheiten verloren gegangen.

Was also gibt uns an diesem Weihnachtsfest Zuversicht?

„Die Menschen in Hannover sind sehr solidarisch“, hat Oberbürgermeister Belit Onay vor wenigen Tagen im Interview mit dieser Zeitung gesagt. Und er hat recht. Wenn es um Hilfe geht, sind die Menschen in dieser Stadt zur Stelle. Sie packen an, wo Not gelindert werden muss. Fast anderthalb Millionen Euro sind in den vergangenen Wochen für die Aktion HAZ-Weihnachtshilfe zusammengekommen. Das ist ein Beispiel von vielen für die große Unterstützung der Hannoveraner – und ein großer Akt der Nächstenliebe. Jede Zuwendung, ob finanzieller oder anderer Art, ermöglicht Teilhabe an der Gesellschaft – und stärkt damit auch unsere Demokratie. Das ist notwendig, weil sie immer wieder Angriffen, wie jüngst durch die selbst ernannten „Reichsbürger“, ausgesetzt ist.

Wir können uns im Klein-Klein verlieren – oder gemeinsam stark bleiben

Wir brauchen also Solidarität, im Großen wie im Kleinen. Mit dem Personal in den Kliniken etwa, das am Limit ist. Wir brauchen sie für Menschen, die ihre Heimat verlassen, weil dort nichts Geringeres als der Tod droht. Und wir brauchen sie für die Kinder, die noch immer keine ausreichende Unterstützung finden – und deren Zukunft ein schützenswertes Gut ist. Das Jahr der Zeitenwende mag größte Anstrengungen bedeuten. Doch wir können mitgestalten, ob wir uns im Klein-Klein allzu hitziger Debatten verlieren, oder gemeinsam stark und solidarisch bleiben. Unser Zusammenhalt gibt uns Zuversicht. Erinnern wir uns daran.

Frohe Weihnachten!