Tag der Jugend

Am letzten Sonnabend in den Sommerferien ist Party am Waldsee bei Hämelerwald. Die Stadt Lehrte lädt für den 12. August zur sportlichen Feier am Internationalen Tag der Jugend ein. Tagsüber gibt es reichlich Programm am See, abends Kino unter freiem Himmel.