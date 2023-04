﻿Lernhilfe oder Druckmittel? So denken HAZ-Leserinnen und -Leser über Schulnoten

Leserin Birgit Böttcher: „Nur die Spitze des Eisberges“

Zu dem Artikel „Osterferien vorbei – Lehrermangel bleibt“ und dem Interview „Was macht der Unterrichtsausfall mit unseren Kindern, Herr Aufhammer?“ vom 11. April:

Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ab 2025 wird eine signifikante Zahl von Pädagogen in Rente gehen, sodass es auf dem Arbeitsmarkt zu einer spürbaren Lücke kommen wird. Birgit Böttcher, Hannover

Leserin Silke Freter: „Nicht nur die Schule ist verantwortlich“

Bei der Frage, was das mit unseren Kindern macht, erinnere ich nur an die Zeit vor 20 Jahren: Sie war laut Ihren Worten nicht besser. Zum einen freut sich jedes (!) Kind erst einmal, wenn Unterricht ausfällt. Und zum anderen sind aus unseren Kindern, die vor 20 Jahren auch schon Unterrichtsausfälle erlebt haben, gebildete, gut ausgebildete junge Menschen geworden! Für eine gute Bildung ist nicht nur die Schule verantwortlich, sondern auch viele andere Umstände – zum Beispiel Eltern, die nicht nur ständig darum bemüht sein müssen, ausreichend Geld zu verdienen. Und alle Regierungen der vergangenen waren genauso dafür verantwortlich, dass nicht genug Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt wurden. Es liegt also nicht nur an den jetzt amtierenden Ministerinnen und Ministern. Silke Freter, Hannover

Leser Dr. Christian Meyer-Radkau: „Lernen ist ein Lebensvorgang“

Zum Artikel „Lernen ohne Zwang und Noten“ vom 24. März:

Man kann sich fragen, welche Kriterien bei einer Skalierung etwa im Fach Deutsch in einem Aufsatz eigentlich aussagefähig sind: Gedankenreichtum, logischer Aufbau, eigenständige Erörterung und Vertiefung, guter Stil, lebendiger Ausdruck, formale Sicherheit und so weiter. Man wird schnell bemerken, dass hier ganz unterschiedliche Dinge willkürlich und eindimensional zusammengefasst werden. Den Schülern ist aber nur geholfen, wenn die entsprechenden Bereiche charakterisiert und in das bisherige Leistungsniveau eingebettet werden – dann wird deutlich, wo die Anknüpfungspunkte für Verbesserungen liegen.

Darüber hinaus ist Lernen kein Vorgang, der sich nur im eng begrenzten Bereich des Gehirns abspielt, sondern ein Lebensvorgang, der den ganzen Menschen betrifft. Es geht nicht nur um die Ausbildung intellektueller, sondern gleichermaßen emotionaler, sozialer und Handlungskompetenzen, also um eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung, um „Herzensbildung“. Diese pädagogischen Motive entziehen sich jedweder Ziffernoten, die zudem Druck und Stress bei Kindern hervorrufen und Ausdruck eines endlich zu überwindenden Schulsystems sind, das zum Teil immer noch auf Auslese und Konkurrenz beruht. Dass es anders geht, beweisen beispielsweise Gesamt- und Freie Schulen, die zudem den Lehrern jene Autonomie zusprechen, in der sie zugleich „Realisator und Reformator“ in einer Person sein können . Das wäre übrigens auch ein Beitrag, die Attraktivität des Lehrerberufes zu erhöhen. Dr. Christian Meyer-Radkau, Hannover

Leserin Heike Landsberg: „Bildungsabschlüsse wurden abgewertet“

Ja, es ist wirklich erschreckend, wie viele Lernende unter Erfolgszwang leiden. Es ist aber auch erschreckend, wenn als Reaktion darauf vor allem Vorschläge bei den Bewertungen diskutiert werden. Wenn ich mir die ständig wachsende Zahl an Abi-Abschlüssen anschaue und die Traumnoten, liegen da vielleicht schon die ersten Fehler. Durch politisch forcierten Bildungsdruck zum Studium sind alle anderen genauso gesellschaftlich wichtigen und ebenso wertvollen Bildungsabschlüsse sukzessive abgewertet worden. Das muss sich dringend ändern. Wobei die aktuelle Diskussion um die Notenvergabe eher ein Nebenkriegsschauplatz ist und den Blick auf Wichtiges verstellt. Alle Lebensformen sind auf dem Prinzip Wettkampf aufgebaut, dem kann man kaum entgehen. Daher macht mir besonders die sinkende Resilienz in allen Lebensbereichen große Sorgen. Eine grundsätzlich neue Lernkultur und Bildungsstruktur wird seit Jahren eifrig diskutiert, ist aber leider ebenso lange überfällig. Heike Landsberg, Laatzen

Leser Deodat von Eickstedt: „Berichte sind instruktiver als kalte Zahlen“

„Nach 40 Jahren Erfahrung mit Kindern und Enkelkindern an verschiedenen Waldorfschulen kann ich nur betonen, dass die in Lernentwicklungsberichten enthaltene Beurteilungen um ein Vielfaches instruktiver waren als „kalte Zahlen“! Diese in der Regel mit großer Intensität und feinfühligem Eingehen auf die Individualität verfassten Äußerungen haben sowohl den Kindern als auch den Eltern alle notwendigen Hinweise auf Schwierigkeiten und Gelungenes gegeben. Zugegeben, derartige Berichte erfordern ein weit größeres Ausmaß an Sorgfalt und Aufwand für die Unterrichtenden, ermöglichen jedoch einen tieferen Erkenntnisgewinn, der zu zielführenden Handlungen ertüchtigt. Auch die dadurch deutlich werdende intensivere Beschäftigung mit den Lernenden erzeugt bei diesen ein gesteigertes Selbstwertgefühl, da sie sich in ihrer Gänze angenommen fühlen können. Es wäre daher sehr zu begrüßen, wenn sorgfältig und nicht oberflächlich erstellte Lernentwicklungsberichte verstärkt zum schulischen Alltag gehören würden! Deodat von Eickstedt, Garbsen

Leser Ralf Parlar: „Noten werden unehrlich verteilt“

Das System Schule, so wie wir es von Alters her kennen, ist Geschichte. Dass überhaupt noch diskutiert werden muss, ob Unterricht mit iPads sinnvoll ist, ist ein typisch deutscher Anachronismus. Grundschüler mit kiloschweren Ranzen, gefüllt mit Büchern, die ständig redigiert und neu aufgelegt werden, loszuschicken – echt jetzt? Dass sich kaum noch jemand für Noten interessiert , liegt unter anderem an der Unehrlichkeit, mit der Noten verteilt werden, und an der Unfähigkeit, mit schlechter Beurteilung umgehen zu können. Lobhudelei mit guten Noten hilft keinem, erst recht nicht dem Schüler, der deshalb keinen Anreiz zu mehr Anstrengung hat, weil er glaubt, gut zu sein. Erschöpfung, Fehlerangst und Notendruck dominieren die Problemliste der Schüler. Es wäre schon viel gewonnen, wenn der oft unpassende Anspruch endlich ad acta gelegt würde, einen höheren Abschluss machen zu wollen statt eines Abschlusses, der realistisch entspannt und mit guten Noten erzielt werden kann. Dr. Ralf M. Parlar, Garbsen

Leser Alfred Müller: „Es dominieren Leistungsdruck, Auslese und Disziplinierung“

Das gegenwärtige Regelschulsystem ist dringend überholungsbedürftig. Es reichen keine kosmetischen Korrekturen mehr. Erforderlich ist eine neue Schulform, in der die Kinder morgens gerne zur Schule gehen und traurig sind, wenn die Ferien beginnen. In unserer heutigen Regelschule stecken unsere Kinder in einer Disziplinierungs-, Selektions-, Untertanen- und Leistungsfalle, die sie krank macht, die ihre Lernmotivation tötet und nicht aufs demokratische Leben vorbereitet. Die Regelschule basiert auf durchstrukturierten Hierarchien, in denen für die Schülerinnen und Schüler meist wenig Spielraum für eigene Interessen und Ideen bleibt. Anstatt demokratisches Entscheidungsverhalten zu lernen, üben die Kinder Anpassungs- und Untertanenfähigkeiten. Anstatt den Lernprozess an die Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes einzelnen Schülers auszurichten, dominieren Leistungsdruck, Auslese und Disziplinierung. Schulverdrossenheit, Ausgrenzung, Demütigung und Versagensängste prägen das Alltagsbild. Die Folgen sind für viele Schüler und auch Lehrkräfte Dauerstress, schlaflose Nächte, Kopf- und Bauschmerzen bis zu Erschöpfungsdepressionen.

Die Alternative ist die Demokratische Schule. In dieser Schule lernen die Schüler miteinander selbstbestimmt und ohne Noten. Keine Schulbehörde und keine Lehrkraft gibt den Schüler vor, was sie lernen, wie sie lernen, mit wem sie lernen und wann sie lernen. Dies regeln die Schüler eigenverantwortlich und angstfrei. In dieser Schule sind die Freude am Lernen, die Begeisterung am eigenen Entdecken und Gestalten, das Erforschen der eigenen Interessen Grundsätze des Schulalltags. Die Lehrkräfte unterstützen, beraten und fördern die Schüler als Lernbegleiter und geben den Schülern das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Schulabschlüsse erwerben die Schüler über externe Prüfungen. Ich selbst habe mehrere demokratische Schulen besucht und war stets begeistert. Alfred Müller, Hildesheim