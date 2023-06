﻿Warum die Kinder an der Grundschule Mühlenweg in Hannover-Misburg im Chor lesen

Hannover. Die Klasse 1d der Grundschule Mühlenweg in Misburg singt nicht, sondern liest im Chor. Klassenlehrerin Frauke Kardel (58) trägt langsam und deutlich die Geschichte vom dicken Pfannkuchen vor, der sich nicht fressen lassen will, und die Kinder verfolgen alle Wörter mit ihrem Finger im Lesebuch. „Chorisches Lesen führt zur mehr Leseflüssigkeit, die Kinder verstehen die Texte besser“, sagt Kardel. Studien hätten ergeben, dass Erstleser noch so sehr mit der Technik und dem Erkennen der Buchstaben beschäftigt seien, dass sie oft den Sinn des Gelesenen gar nicht verstünden. Schulleiterin Elke Lengert drückt es so aus: „Manche Kinder am Ende des Satzes wissen nicht mehr wie der Satz begonnen hat.“

In Hamburg liest man besser

Das Lesen im Chor ist Teil der Methode „Hamburger Leseband“, die die Grundschule im neuen Schuljahr flächendeckend einführen will. Der Anstoß kam von Lehrerin Frauke Kardel, die die Schulleitung und ihr Kollegium schnell begeistern konnte. In Hamburg arbeiten die Grundschulen schon lange danach, und bei den jüngsten Studien, die belegen, dass deutsche Viertklässler immer schlechter lesen können, hat die Hansestadt deutlich besser abgeschnitten als andere Bundesländer. Wenn die ganze Klasse gemeinsam liest, wird niemand bloßgestellt.

Wort für Wort: Lehrerin Frauke Kardel liest die Geschichte vom dicken Pfannkuchen vor. © Quelle: Katrin Kutter

Kinder lesen im Tandem oder im Chor

Eine andere Methode, des „Hamburger Lesebandes“ ist das Tandem-Lesen, dabei wird ein schwächerer Schüler als „Sportler“ von einem stärkeren begleitet, der als „Trainer“ fungiert. Überhaupt ist Lesen fester Bestandteil im Lehrplan: 20 Minuten soll täglich gelesen werden, mindestens drei, am besten aber an fünf Schultagen in der Woche. Denn gemeinsames Üben stärkt.

Die Kinder der 1d sind schon jetzt überzeugt. „Lesen macht Spaß“, sagt Leonie (6). Mitschüler Leon (7) fügt hinzu, dass er am liebsten Bücher über Aquarien lese, er ist nämlich selbst seit Kurzem Besitzer eines Aquariums.

Wo sind wir? Immer wieder vergewissert sich Lehrerin Frauke Kardel, dass die Erstklässler mitkommen beim Lesen. © Quelle: Katrin Kutter

Lengert sagt, dass jedes Kind in seinem Tempo lerne, sei grundsätzlich gut. Zuviel individuelles Lernen führe beim Lesen aber nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen, sondern eher dazu, dass Viertklässler zuletzt auf dem Niveau von Zweitklässlern läsen. Die jüngste Iglu-Studie hatte ergeben, dass ein Viertel der Kinder am Ende der Grundschulzeit nicht einmal mehr die Mindeststandards erreichten. Grundsätzlich könnten sich viele nicht länger konzentrieren, hat Kardel beobachtet: „Wenn man sagt, beschäftigt euch zehn Minuten mit einer Sache, ist oft schon nach drei Minuten die Konzentration weg.“ Wer zu Hause wenig vorgelesen bekomme, sei klar im Nachteil.

Die Aufmerksamkeitsspanne lässt nach

Und wer stattdessen viel Zeit am Smartphone verbringe, so Lengert, der interagiere nicht mit anderen, der kommuniziere oder spiele nicht. Kinder kämen aus Familien, die selbst nicht alphabetisiert seien, sie hätten keine Bücher zu Hause oder anderes Spielzeug, seien nicht im Kindergarten gewesen. Lengert sagt: „Ein Kind, das auf der Flucht groß wird, hat keinen Wortschatz.“ Über Jahre höre es stattdessen Anweisungen wie „Setz dich“ oder „Sei still!“. Die Deutschkenntnisse seien dabei erst mal nachrangig. Wer gute Sprachkenntnisse in seiner Muttersprache habe, lerne später auch leichter Deutsch, sagt Kardel.

Mit dem Finger dabei: Die Kinder verfolgen den Text mit ihrem Finger und sprechen mit, während die Lehrerin vorliest. © Quelle: Katrin Kutter

Wenn in Studien die mangelnden Lesefähigkeiten von Kindern beklagt werden, ist die öffentliche Empörung groß. Wenn Schulen im Alltag allerdings versuchen, dagegen anzukämpfen, stoßen sie mitunter an ungeahnte Hürden. Da gibt es Eltern, die nicht unterschreiben wollen, dass sie jeden Tag mit ihrem Kind zehn Minuten gelesen haben. Die Schule dürfe ihnen nicht vorschreiben, wie sie ihre Familienzeit verbringen sollten, heißt es da. Berufstätige Mütter und Väter sagen, ihnen fehle die Zeit, mit Kindern das Einmaleins oder lesen zu üben, dafür sei ja schließlich die Schule da.

Vor dem Vorlesen kommt die Einführung: Lehrerin Frauke Kardel erläutert, was sie gleich den Erstklässlern vorlesen wird. © Quelle: Katrin Kutter

„Wir wollen lesen üben, nicht testen“

Die Grundschule Mühlenweg ist die erste Grundschule in Hannover, die die Hamburger Lesemethode einführt. Schulleiterin Lengert handelt lieber, anstatt zu reden. Sie hat einen jungen Mann mit Downsyndrom eingestellt, der in diesem Schuljahr an der Grundschule sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Lengert freut sich, dass ihre Grundschuleltern ihren innovativen Leseansatz unterstützen. Während auch andere Bundesländer wie etwa Nordrhein-Westfalen sich an Hamburg orientieren und eine tägliche verbindliche Lesezeit einführen wollen, setzt Niedersachsen eher auf Diagnose- und Testprogramme wie „Lesen macht stark“. „Wir wollen nicht mehr testen“, meint Lengert, „wir wollen lesen üben.“

Sponsoren gesucht: Damit die Kinder nicht nur im Lesebuch lesen können, möchte Schulleiterin Elke Lengert die Schulbibliothek mit Büchern ausbauen. Doch dafür fehlt der Grundschule derzeit das Geld. © Quelle: Katrin Kutter

Damit die Kinder dann auch richtige Bücher lesen können, will sie viele Kinderbücher für die Schulbibliothek anschaffen, Klassiker und Neues, immer im Klassensatz, damit jeder ein Exemplar bekommt. „Gute Bücher, die abwechslungsreich sind und Spaß machen“. Nun sucht die Grundschule Mühlenweg noch Paten oder Sponsoren, die bei der Buchbeschaffung finanziell helfen. Dann kann es im August richtig losgehen – mit dem Chorlesen in allen 18 Klassen.

