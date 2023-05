﻿Von Krimi bis Lovestory: Neun Buchtipps für Erwachsene

Was, wenn John Lennon den Erfolg der Beatles beim Teufel nur erkauft hat? Diese gewagte These legt Beatles-Experte Martin Häusler seinem Roman zugrunde. Außerdem stellen wir neue Werke von Richard Osman, Daniel Glattauer und Gil Ribeiro vor. Neun spannende Lesetipps.

Hannover. Krimis, Dramen, Liebe – davon handeln die schönsten Buchtipps der Redaktion. Sie spielen in Norwegen, Kanada, Portugal, England, in der Türkei, in Italien – oder auch in Hannover. Die Helden kämpfen mit sich, mit anderen, suchen Mörder oder ihre verloren gegangene Liebe: Guter Stoff, um mit einem Buch in der Hand wunderschöne Lesezeit zu verbringen.