﻿Großer Andrang, großer Frust: So diskutieren HAZ-Leserinnen und -Leser über Schulanmeldungen

Real- und Hauptschulen stärken

Zum Thema „Kein Platz an der Wunschschule“ vom 23. Juni:

Auch ich bin eine betroffene Mutter, deren Kind nun in Klasse fünf kommt. Insbesondere für Gymnasien ist es mal wieder häufiger vorgekommen, dass der Wunsch nicht erfüllt wurde. Wir selbst hatten Glück, aber eine Mitschülerin aus der Klasse meines Kindes wurde trotz eines Notendurchschnitts von 1,4 im Zeugnis abgelehnt, dafür wurde aber ein anderes Kind derselben Klasse angenommen, dessen Durchschnitt bei 3,8 lag. Und warum? Weil ein Geschwisterkind schon auf dem Gymnasium ist. Ich selbst gebe auch der Politik eine Mitschuld. Viele Eltern halten nichts von der IGS, Real- und Hauptschulen wurden systematisch abgeschafft. Und was ist die Folge? Die Kinder werden aufs Gymnasium geschickt, weil Eltern dies als eine bessere Schulform ansehen und es dort einfach besser läuft. Ob die Kinder aber mit einem nicht so guten Zeugnis dann ihr Abitur machen oder nach kurzer Zeit wieder das Gymnasium verlassen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ja, auch ich hätte keine IGS gewählt für mein Kind. Hier muss dringend die Politik etwas unternehmen: mehr Real- und Hauptschulen. Und dazu muss dieser Irrsinn mit Geschwisterkindern aufhören – erst recht, wenn ein Kind nicht die Leistung bringt und das entsprechende Zeugnis für ein Gymnasium hat, darf es nicht bevorzugt werden vor Kindern die wirklich sehr gute Leistungen bringen.

Susanne Barthel, Hannover

Ressourcen sinnvoller verteilen

Die Beharrungskräfte sind naturgemäß groß, und es gibt immer gute Erklärungen dafür, nichts zu unternehmen. Aber die Reformunlust hat eben auch gesamtgesellschaftliche Folgen: So führen die Verpflichtung, überall alle Schulformen anzubieten, insbesondere auf dem platten Land, die weiter anwachsende Anwahl des Gymnasiums und die damit einhergehenden Abschulungen insbesondere in der Großstadt zu rechnerischen Überversorgungen an Lehrerstunden, die zu gesamtgesellschaftlichen Unterversorgung beitragen. Probate Lösungsansätze finden sich in anderen Bundesländern bzw. Kommunen. So kann die Zweigliedrigkeit aus Gymnasien und Gesamtschulen helfen, Ressourcen sinnvoller zu verteilen, auch unter dem Aspekt, Schulen mit erhöhter Anzahl förderungsbedürftiger Schülerinnen und Schüler zielgerichtet besser zu versorgen (Sozialindex). Auf der Gesamtschulsäule können dann auch Schulbezirke eingerichtet werden, die Wohnortnähe bieten und die Versorgung der Schulformwechsler sichern. Auf der anderen Säule der Gymnasien wäre es wiederum statthaft, zumindest einen größeren Teil der Schüler nach den Kriterien Eignung (Profile, Fremdsprachen) und Leistung aufzunehmen, was auch dem Leistungsgedanken dieser Schulform entspräche: Streng dich an, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auf deine Wunschschule kommst. Wenn du noch nicht so weit bist: Besuche die Gesamtschule und wechsle später oder mach doch gleich dort dein Abitur.

Stefan Oyen, Hannover

Losverfahren ist ungerecht

Ich würde als Schulleitung anstelle des Losverfahrens die Entfernung der Wohnung von der Schule als zusätzliches Kriterium bei der Auswahl der Kinder einführen.

Das wäre jedenfalls gerechter als das Losverfahren, das immer irgendwelche Unstimmigkeiten mit sich bringt. Selbst der Weltfußballverband hat vor Jahren das Losverfahren abgeschafft und dafür das Elfmeterschießen eingeführt.

Joachim Straßburger, Hannover

Eltern und Schüler bewusst getäuscht

Losverfahren für Schüler – das große Los? Das große Los ist es sicher nicht, sondern eher eine große Tragödie. Schüler, die sich in vier Jahren an die Struktur einer Grundschule gewöhnen mussten, dort Freundschaften aufgebaut haben, gehen dann den nächsten Schritt. Sie melden sich bei einer weiterführenden Schule an, einer Schule, die sie sich vorher angesehen haben, auf die auch ihre Freunde wollen. Und dann schlägt das Los mit voller Härte zu. Meistens einzelne Schüler werden aus dem Freundeskreis herausgerissen, müssen ganz allein auf eine andere Schule gehen. Das ist eben Losverfahren, nicht ein positives Los, sondern ein negatives. Dich hat es eben erwischt, heißt es dann. Du darfst nicht auf die Schule, auf die du möchtest, du darfst nicht mit deinen Freunden zusammen zur Schule gehen, du bist auf einmal ganz allein.

Die Frage, die sich dem Betrachter stellt: Wie funktioniert dieses Losverfahren? Die Schüler mussten vorher angeben, wie ihre Freunde heißen. Freundschaften sind irrelevant für das Losverfahren Ja ,warum werden sie dann erhoben? Um den Anschein zu erwecken, hier ein sozialverträgliches Verfahren zur Anwendung zu bringen? Wenn dem so ist, werden Eltern und Schüler bewusst getäuscht. Gibt es weitere Kriterien, Noten vielleicht? Keineswegs, Noten sind irrelevant. Mit anderen Worten, potenzielle Hauptschüler nehmen Gymnasiasten die Plätze weg. Chancengleichheit heißt es dann. Ist die dann wirklich gegeben? Diese Schüler werden sehr wahrscheinlich sehr schnell den Schulzweig wieder wechseln, der Gymnasiast vielleicht auch, weil er mit der neuen Situation nicht zurechtkommt, allein an einer Schule, die nicht seine ist.

Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und ein ausgereiftes Losverfahren könnten da helfen. Wenn es nicht einen von zehn Freunden treffen würde, sondern wenigstens zwei, wäre schon viel erreicht. Das mag das Losverfahren etwas komplizierter machen, aber unter den Lehrern gibt es genug ausgebildete Mathematiker. Dafür brauchen dann weniger Schüler psychologische Hilfe.

Ich habe das ganze bei meinem Enkel, ein bis dahin fröhliches Kind, miterlebt. Tagelang hat er geweint und argumentierte auf einmal fast wie ein Erwachsener. „Das ist so gemein, das macht einen so traurig, das ist so ungerecht, ich habe gar keine Lust mehr auf Schule.“ Und danach kommt dann die Trotzphase: „Auf so eine Schule will ich sowieso nicht mehr gehen.“ Aber die Traurigkeit bleibt – und man vermisst dieses einst so fröhliche Kind. Ich frage mich dann, muss das wirklich sein, dass man Kindern im Alter von zehn Jahren aufzeigt, wie hart das Leben ist? Ich denke, da kommen Rückschläge genug, da muss man nicht sofort mit der Brechstange beginnen.

Hans-Georg Albert, Neustadt

Zentrale Vergabe wäre eine Lösung

Zum Kommentar „Ungerechtes System“ vom 24. Juni:

Die Diskussion kommt jedes Jahr erneut auf. Solange die Schulen selbst entscheiden können, wer an ihre Schule kommen darf, wird es keine Änderung geben. Wenn einige Stadtteile gar keine Schule haben, werden deren Kinder immer einen Nachteil erfahren. Daher kann die Lösung nur in einer zentralen Vergabe mit den Kriterien Wohnortnähe und Schulspezialisierung liegen.

Die Geschwisterfrage wird viel zu sehr in den Vordergrund gestellt und dient in vielen Fällen doch nur den Elterntaxis. Wenn Grundschüler mit wenigstens ein, zwei Freunden aus ihrer Klasse auf die zukünftige Schule kommen, dürfte ihnen mehr gedient sein. Erst Recht, wenn Sie ihre Schule zu Fuß erreichen würden.

Das nützt der Umwelt, reduziert Verkehr, spart Zeit, und schließlich kommt es nicht zu Abhängigkeiten, bei denen ich wegen meines sozialen Umfelds oder meiner Herkunft benach- oder bevorteilt werde.

Andreas Möllery, Gehrden

