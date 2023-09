﻿Ein lebenswertes Hannover für alle? So diskutieren HAZ-Leserinnen und -Leser über die Pläne für die autoarme Innenstadt

SPD gönnt Belit Onay den Erfolg nicht

Zum Thema „City-Verkehr: SPD verweigert Onay die Gefolgschaft“ vom 22. September:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Argumentation der SPD, warum sie die Pläne zur Umgestaltung der City ablehnt, sind dürftig und aus meiner Sicht vorgeschoben. Der eigentliche Grund dürfte sein, dass sie die Wahlniederlage nicht verwunden hat und Oberbürgermeister (OB) Belit Onay den Erfolg nicht gönnt. Adolf Klumps, Langenhagen

Fehlplanung und Geldverschwendung

Zum Thema „Schmiedestraße eröffnet: Auftakt für Onays neue Innenstadt“ vom 21. September:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einerseits verbietet die Stadt zu Recht Schottergärten, weil sie keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, anderseits schafft sie in der Schmiedestraße eine Steinwüste. Die Bäume, die es mal geben soll, bringen da auch nichts. Die Straße dient lediglich der Parkhauszufahrt und hat sonst keine verkehrsmäßige Bedeutung.

Auch der neue Steintorplatz wird wieder so eine steinerne Wüste. Eine absolute Fehlplanung und Geldverschwendung. Walter Heitmüller, Hannover

Schmiedestraße gleicht einer Startbahn

Ich habe den Eindruck, dass die Schmiedestraße jetzt einer Startbahn auf dem Flughafen gleicht: gelungene Verwandlung einer Straße in eine Betonwüste.Rolf W. Richetzky, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frisches Steingrau und dazwischen ein Grüner

Herrlich, alles frisches Steingrau. Das einzig Grüne, das man sehen kann, ist der Oberbürgermeister. Johannes Meyer, Hannover

Klimawandel auch berücksichtigen

Lädt die Schmiedestraße so zum Einkaufen oder Flanieren ein? Mit Sicherheit nicht. Die geplanten Bäume werden erst in vielen Jahren Schatten geben, ich sehe keine Brunnen oder Schattenspender.

Dazu eine Anregung: In Madrid werden die Fußgängerzonen mit großen Segeln verschattet, ferner gibt es Sprinkleranlagen, die die Luft befeuchten. Es ist leider zu befürchten, dass sich unsere klimatischen Verhältnisse denen der Mittelmeerländer weiter annähern, daher sollten wir entsprechende Maßnahmen ergreifen. Dieter Weber-Klukkert, Laatzen

So soll es werden: Für Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne, links) – hier mit Stadtbaurat Thomas Vielhaber – zeigt die neue Schmiedestraße schon die Marschroute beim Umbau der City. © Quelle: Rainer Droese

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Meckerei ist nicht konstruktiv

Die Innenstadt als Einkaufsschwerpunkt ist Geschichte – das müssen wir spätestens mit der Schließung der großen Kaufhäuser einsehen.

Die Region Hannover und damit auch die Stadt Hannover haben einen sehr attraktiven öffentlichen Nahverkehr, doch der Autoverkehr ist schon länger an seine Grenzen gestoßen – und damit eine Belastung. Dass jetzt mutig durchdachte Konzepte nach langen Diskussionen umgesetzt werden, ist lobenswert! Eine neue Mischung muss entwickelt werden, damit Menschen im Mittelpunkt stehen.

Dazu sind Lebensräume notwendig, die nicht durch Autoverkehr und Parkplätze dominiert werden. Es gibt zentral gelegene, freie Parkhäuser, und auch Menschen mit Handicap haben weitgehend Cityzufahrt. Dazu bieten Busse und Bahnen viele Möglichkeiten. Und mit dem Rad wird es noch besser. Also sehen wir es positiv, diskutieren wir konstruktiv mit. Was wir nicht brauchen ist Meckerei von Menschen, die kein Interesse an unserer Innenstadt haben. Markus Pfeiffer, Hannover

Amazon ist der lachende Gewinner

Umfragen ergaben, dass sich Menschen in der Stadt durch Rad- und Rollerfahrer weit mehr belästigt fühlen als durch Autofahrer. Wenn also eine bessere Situation für diejenigen, die zu Fuß gehen, geschaffen werden soll, dann müssen alle einbezogen werden, auch die mit zwei Rädern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn ich zukünftig an der Hildesheimer nicht mehr parken kann, um meine Frau nach einem medizinischen Eingriff abzuholen, dann gehen wir eben in eine Praxis in Langenhagen. Und was ich dort nicht bekomme, kann bestellt werden. Amazon freut sich. Wolfgang Schneider, Hannover

Lesen Sie auch

In einigen Jahren macht Einkaufen wieder Spaß

Die Verteilung der Flächen in der Innenstadt wird gerechter – ein großer Schritt in die richtige Richtung. Fußgänger und Radfahrer bekommen mehr Platz, ebenso Menschen, die die Stadt einfach zum Aufenthalt nutzen – ja, auch das wird in Zukunft eine Möglichkeit sein, wenn die ehemaligen Parkplätze erst einmal anders genutzt werden können. Alle können weiterhin die Innenstadt erreichen. Buslinien bleiben erhalten und die Parkhäuser erreichbar, zudem dürfen Lieferverkehr, Anwohner und Menschen mit eingeschränkter Mobilität weiterhin (langsam) durch die Stadt fahren.

In zehn Jahren gehen wir in die Innenstadt, weil sie schön und grün ist und es einiges zu erleben gibt. Auch das Einkaufen macht so mehr Spaß. In zehn Jahren reiben wir uns die Augen und fragen uns, warum wir diesen Umbau nicht schon viel früher begonnen und uns überhaupt darüber gestritten haben. Andrea Beerli, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soll zukünftig für Fahrradfahrer besser befahrbar sein: Die Schillerstraße in der Stadtmitte. © Quelle: Jonas Dengler

Hannover braucht ein ganzheitliches Paket

Das präsentierte „Konzept“ beinhaltet allein die Verdrängung des Autos – ebenso wie es Tempolimits, behindernde Ampelschaltungen, Sperrungen von Fahrspuren und Parkgebührerhöhungen tun. Einem Konzept für eine lebenswerte Stadt aber fehlen maßgebliche Komponenten. Ausgewogenheit von Wohnen, Arbeit und Einkaufen? Innovative Shopliefersysteme? Mobilität in der Fußgängerzone? Eine gute Kombination von Parken und öffentlichem Nahverkehr? Lieferservice? Alles Fehlanzeige.

Bei aller Freude über neue Radwege bin ich gespannt, wie die Frequenz in der City sein wird, wenn an einem Adventssamstag Schnee gefallen ist. Hannover braucht ein ganzheitliches Konzept. Was der Oberbürgermeister vorgestellt hat, verdient diesen Titel nicht. Werner Gliem, Barsinghausen

Endlich eine tolle Perspektive

Zu den Themen „Hannover macht Ernst: Innenstadt soll den Fußgängern gehören“ und dem Kommentar „Von hier an zu Fuß“ vom 18. September sowie „Wir schaffen eine lebenswerte Stadt“ vom 19. September:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als bekennender Hannover-Fan habe ich es immer sehr bedauert, dass unsere Innenstadt so unattraktiv ist. Sich zentral zu treffen ist in der Regel nicht angesagt, weil der City bisher jeglicher Charme fehlt.

Wenn das neue Innenstadtkonzept umgesetzt ist, wird dies endlich anders sein. Ute Dalluhn, Hannover

Groningen und Paris als Vorbild für die City

Ich gratuliere unserem Oberbürgermeister Belit Onay und seinem Team zu dem Mut, die Vision einer autoärmeren Innenstadt Schritt für Schritt umzusetzen. Andere Länder und Städte machen es vor, zudem bestätigen Studien, dass dies ein guter Schritt für eine Innenstadt ist.

Und bevor der Einzelhandel auf die Wichtigkeit des Autos verweist: Menschen mit Fahrrad oder zu Fuß verbringen etwa in London mehr Zeit in Shops als Menschen, die in Autos in die Innenstadt kommen. Wenn das Gesamtkonzept aus Radwegen, mehr Grün, Park-and-ride mit einem guten Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr und einer guten Aufenthaltsqualität stimmt, ist das eine Chance auf Wiederbelebung der Innenstadt.

Groningen und Paris haben es uns vorgemacht: Nur weil es keine Autos mehr in der Innenstadt gibt, brechen die Umsätze nicht ein – im Gegenteil. Andrea Görsch, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was tun gegen den Leerstand in der City? Im ehemaligen Kaufhof Schmiedestraße bietet das Projekt Aufhof sieben Monate lang Programm – als „Stadtexperiment“. © Quelle: Katrin Kutter

Geschäfte schließen – und die Stadt ist tot

Hoffentlich hat Belit Onay auch genügend Geld für den Rückbau zur Seite gelegt. Grünflächen statt Autos – und das bei Wassermangel an heißen Sommertagen –, wobei ohnehin die Frage nach der Pflege dieser Anlagen besteht.

Nun sollen ja Familien mit Kindern per Transportfahrrädern über die kostspieligen Onay-Highways (Velorouten) etwa von Sarstedt nach Hannover kommen, damit Kinder auf den Freiflächen spielen und Eltern vom Liegestuhl aus alles genießen können. Aber: Karstadt und andere Geschäfte sind bereits geschlossen, viele werden folgen. Die Stadt ist tot. Peter Rintelmann, Bad Nenndorf

Nötig ist ein gutes ÖPNV-Konzept

Natürlich leuchtet es ein, das Auto stehen zu lassen oder ganz darauf zu verzichten. Und natürlich ist das Fahrrad das Transportmittel der Wahl. Aber wenn ich es, aus welchen Gründen auch immer, nicht vom Stadtrand in die City mit dem Rad schaffe?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind ohnehin oft völlig überfüllt. Fahren Busse und Bahnen dann in Zukunft häufiger, damit ihre Nutzung attraktiver wird? Wird es mehr Abstellplätze für Räder in der Innenstadt geben? Wie barrierefrei ist das neue Innenstadtkonzept? Darüber erfahre ich leider nichts. Es wirkt eher so, dass Hannover attraktiver werden soll, aber halt nicht für jeden und jede. Das wäre schade. Sonja Welzel, Hannover

Soll für Autos gesperrt werden. Der Fernroder Tunnel neben dem Hauptbahnhof. © Quelle: Jonas Dengler

Belit Onay setzt Wahlversprechen um

Belit Onay hat vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister angekündigt, den Autoverkehr in der Innenstadt neu zu regeln und Fußgängern und Radfahrern mehr Platz zu geben. Dieses Versprechen löst er nun ein und erfüllt damit den Auftrag, den er von der Mehrheit der hannoverschen Bevölkerung erhalten hat. Schon allein deswegen gebührt ihm Dank und Respekt.

Auch in der Sache werden wir ihm in einigen Jahren rückblickend sicherlich dankbar sein für eine lebenswerte Innenstadt, ähnlich wie die Menschen in der List, die sich heute ein Leben ohne die Lister Meile nicht vorstellen können, obwohl auch deren Bau gerade bei vielen Gewerbetreibenden anfangs kritisch betrachtet wurde. Monica Manon Sandhas, Hannover

Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit

Super, dass OB Belit Onay endlich eines seiner zentralen Wahlversprechen einzulösen beginnt. Viele Menschen, die ihn genau dafür gewählt haben, warten ja schon seit vier Jahren darauf. Umso mehr freuen wir uns auf eine entspannte und einladende Innenstadt, die einen Beitrag zur klimagerechteren Stadtgestaltung leisten kann. Mehr Platz für Menschen, mehr Grün, gerechtere Mobilität und mehr Sicherheit für Verkehrsteilnehmende – los geht’s! Und gern auch schneller als bis 2030.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Umbau sollte sich zudem nicht ausschließlich auf die City und die Velorouten beschränken. Insbesondere Kinder brauchen mehr Verkehrssicherheit. Also: durchgängige, baulich vom Autoverkehr getrennte, ausreichend breite Radwege, weitere Quartiere ohne Durchgangsverkehr und – sobald wie möglich – Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Stadtgebiet. Johanna Gefäller und Stephan Barlag, Parents for Future, Hannover

Sympathische Idee – schwierige Umsetzung

Die Idee einer möglichst autofreien Innenstadt finde ich sympathisch. Aber: Wie sollen wir unseren Arbeitsplatz erreichen? Bislang war das mit der S-Bahn entspannt möglich. Dann kamen Transdev und der Umbau des Hauptbahnhofs. Wegen vieler Unwägbarkeiten, falschen Infos von Bahnmitarbeitern, Unpünktlichkeit und mehr habe ich mein Deutschlandticket gekündigt und fahre nun mit dem Auto. Das ist anstrengend, aber wenigstens bekomme ich so weniger dumme Sprüche zu hören und weniger Viren ab. Anja Klinkott, Wedemark

Vorbild Kopenhagen: Passanten fahren und gehen in der dänischen Hauptstadt über die Lille Langebro (Kleine Lange Brücke), die über den inneren Hafen führt. © Quelle: Steffen Trumpf/dpa

Glückwunsch an die Stadtverwaltung

Der prominente Kopenhagener Stadt- und Verkehrsplaner Jan Gehl nennt die Verbreitung der Autos unter gleichzeitiger ungerechter Zurückdrängung der Fußgänger und Radfahrer „die größte Manipulation in der Geschichte der Menschheit“. Dank und Glückwunsch an unsere Stadtverwaltung für ihre Initiative, diese üble, lobbygesteuerte Manipulation ein Stück weit zurückzuführen! Dr. Rudolf Menke, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denkt jemand an die alten Menschen?

Alte Leute mit Gehproblemen wie mich wird man in der City dann nicht mehr finden. Auf den veröffentlichten Modellfotos der Stadt sind sie auch nicht mehr zu sehen.

Nachdem ich mein jahrzehntelang vielfältig eingesetztes Rad aus gesundheitlichen Gründen verschenken musste und auch die Straßenbahn nicht mehr nutzen kann, habe ich mir einen sehr leichten Rollator zugelegt, der in meinem Auto Platz hat. So bewahre ich mir trotz steigender gesundheitlicher Belastungen einen Rest Mobilität. Mit dem geplanten „Mobilitätskonzept“ wird das zunichte gemacht. Ich habe mehrere Fachärzte in der Stadt. Seit Corona es wieder zulässt, besuche ich erneut meine Lieblingsrestaurants und die Markthalle. Meine Erfahrungen mit der Entwicklung der Parkmöglichkeiten während der „Experimente“ auf dem Parkplatz hinter der Halle ließen dunkle Ahnungen in mir aufsteigen. Und während ich mich mehrfach nach ergebnislosem Suchen eines nahen Parkplatzes unverrichteter Dinge auf den Heimweg begab, kreisten meine Gedanken nur um eine Frage: Denkt bei den Planern eigentlich niemand an die alten, körperlich nicht mehr topfitten, aber sehr lebendigen und neugierigen Menschen der Stadt? Monika Fricke, Hannover

Es geht um die Zukunft unserer Kinder

Es ist wichtig, dass wir mit einer autofreien Innenstadt etwas für eine neue Lebensqualität in den Innenstädten tun. Es sind unsere Kinder, die um ihre Zukunft bangen. Klaus Kokemoor, Hannover

HAZ