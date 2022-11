﻿„Wer kann welche Toilette benutzen?“: Das sagen HAZ-Leserinnen und Leser zur Geschlechterdebatte

Es bewegt sich was: Auch in der Region Hannover richten erste Schulen non-binäre oder Unisex-Toiletten ein.

Daniel Schunk aus Hannover: „Mehr barrierefreie Toiletten schaffen“

Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Artikel „Welche Toilette für wen?“ stellen Sie die „Toilette für alle“ am Gymnasium Limmer vor. Bisher war mir der Begriff einer „Toilette für alle“ vom Projekt www.toiletten-fuer-alle.de bekannt. Ich begrüße es, wenn es mehr von den barrierefreien „Toiletten für alle“ in Hannover geben könnte. Damit wäre wirklich – im Sinne der Inklusion – allen Personen geholfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raimund Krupinski aus Hannover: „Einteilung nach Ausscheidungsorgan“

Die Trennung von Toiletten nach Geschlechtern ist in Anbetracht der vielen Nicht-Binären Personen nicht mehr zeitgemäß und sollte dementsprechend auch geändert werden. Ich empfehle daher, die geschlechterspezifische Einteilung abzuschaffen und durch eine Einteilung nach Ausscheidungsorganen zu ersetzen. Also eine Toilette für Menschen mit und eine für Menschen ohne das bewusste Teil. Das könnte dann mit entsprechenden Piktogrammen dargestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Toiletten auf einem Flur als Lösung: Der Anbau im Gymnasium Burgwedel verfügt über 36 Unisex-Toiletten. © Quelle: Alina Stillahn

Wulf Kunisch aus Hannover: „Arbeitsplätze für Nonbinäre etablieren“

Die Förderung kann nur ein Anfang sein. Nonbinäre Saunen, Schwimmbäder und weitere Sportstätten müssen folgen. Erst mit der Etablierung nonbinärer Arbeitsplätze sind Anerkennung und Gleichberechtigung erfüllt.

Dr. Ullrich Westerhagen aus Burgwedel: „Debatten überflüssig wie ein Kropf“

Unsere Welt ist kompliziert genug geworden. Da sollte nicht jeder Minorität ein Podium gegeben werden, der Bevölkerung Probleme überstülpen zu wollen, die oftmals einer Schimäre gleichkommen. Es langt doch schon aus, wenn in dem aufgeblähten Bundestag mehr als genug Studienabbrecher von den Steuerzahlern alimentiert werden. Damit einher geht gleichzeitig auch eine „Gendrifizierung“ mit gesellschaftlichen und sprachlichen Schimären.

Exemplarisch sei der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, genannt. Dieser musste sich unlängst öffentlich von der Genetikerin und Medizin-Nobelpreisträgerin Professorin Dr. Christiane Nüsslein-Volhard belehren lassen, dass er hinsichtlich der Wahrnehmung seines Amtes von Genetik und Humanbiologie bar jeglicher Ahnung ist. Auch der weltweit renommierte deutsche Zellbiologe Professor Dr. Hans-Peter Klein hat auf die Buchpreisverleihung an Kim de l‘ Horizon in Frankfurt im Oktober 2022 im Hinblick auf die Genderdebatte den „Genderisten“ ins Stammbuch geschrieben, dass deren Ansichten unwissenschaftlich sind und mit empirischer Wissenschaft nichts zu tun haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Diese ganzen Debatten sind überflüssig wie ein Kropf. Sie verunsichern nur die Bevölkerung und schüren transsexuelle Ängste. Das gilt auch für die jetzt noch hinzukommende Identitätsdebatte zur Geschlechtszuordnung bei Geburten. Zu berücksichtigen ist hierbei eine Auskunft der Bundesregierung im Bundestag 2016. Danach sind lediglich 153 Bundesbürger registriert, die in ihrem Ausweis ohne Geschlecht oder als divers eingetragen sind. Diesen stehen allerdings circa 180 sogenannte Wissenschaftseinrichtungen (überwiegend universitäre) gegenüber, die sich originär mit Genderfragen beschäftigen.

Das führt im Übrigen dazu, dass nach der Gender-Sternchen-Sprache diese auch nun noch um Neopronomen, also zum Beispiel um „dey“, „nin“ und „xier“, ergänzt werden sollen. Dies stellt im Übrigen keinen Jux dar! Wir sollten uns deshalb auf die alte biologische wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnis besinnen, wonach nicht überall dort, wo ein Vogel piept, auch ein Futterhäuschen aufgestellt werden muss.

Jürgen Dirk aus Hannover: „Zu wenig Zeit für die Identitätsfindung“

Vielen Dank für das sehr differenzierte Interview mit Herrn Dr. Fischer über das Thema der Transidentität im Kontext der bevorstehenden Gesetzesänderung zur Vornamens- und Personenstandsänderung transidenter Menschen. Das Selbstbestimmungsgesetz sieht vor, dass jeder, auch minderjährig, seine Geschlechtszugehörigkeit rechtlich beim Standesamt ändern kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn seit einigen Jahren auf einen sich für transsexuell haltenden Jungen zehn Mädchen kommen , die sich im falschen Körper wähnen und Männer sein wollen, dann scheinen diese offensichtlich stärker auf die gesellschaftlichen Veränderungen mit dem Unbehagen in ihrem Körper zu reagieren. Waren es in der viktorianischen Ära zu Freuds Zeiten die Hysterikerinnen, die mit körperlichen Symptomen reagierten, welche man zunächst auf ein „Umherschweifen“ der Gebärmutter zurückführte, sind es in unserer Zeit die magersüchtigen und sich selbstverletzenden Mädchen, die eine verzerrte Körperwahrnehmung aufweisen.

Das Selbstoptimierungsgebot und der Visualisierungswahn, angeheizt durch soziale Netzwerke wie Tiktok, treffen die Mädchen in einer vulnerablen Phase ihrer Pubertät. Die phasenspezifische Auseinandersetzung mit der Frage wer bin ich (und wenn ja wieviele), zu wem, zu welcher Gruppe möchte ich beziehungsweise möchte ich nicht gehören, dürfte heute bei der Vielzahl der Möglichkeiten ungleich schwerer herauszufinden sein. Dieser, mit dem Auswahlparadoxon einhergehende Entscheidungsdruck, macht es den Heranwachsenden schwer, sich die nötige Zeit für ihre Identitätsfindung zu nehmen.

In den diesjährigen „Perlen“, dem queeren Filmfestival Hannovers, zeigte der Film „mi vacio y yo“ (meine Einsamkeit und ich) eine junge Transfrau, die in ihrem Identitätsprozess durch sogenannte Trans Aktivistinnen gestört wurde, weil sie sich deren Druck, Hormone ein- und geschlechtsangleichende Operationen vorzunehmen, entzog. Es braucht für diese Prozesse sensible Psychotherapeuten:innen, keine, die ideologische Gendertheorien realisieren wollen. Es braucht für die von der Ampelkoalition vorgesehene Gesetzesreform zur Personenstandsänderung transidenter Jugendlicher kompetente, erfahrene Berater, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie wie Herrn Dr. Fischer und Dr. Alexander Korte. Letzterer wurde wegen seiner mahnenden Worte zum Einsatz von Pubertätsblockern („wir wissen nicht , was wir da anrichten“) in dem von Alice Schwarzer erschienen Buch „Transsexualität“ von den Aktivistinnen zerrissen. Da mit der geplanten, vereinfachten Personenstandsänderung wahrscheinlich auch der Anspruch auf geschlechtsangleichende Maßnahmen erhoben wird, sollte dies bei der Gesetzgebung für die Minderjährigen besonders bedacht werden.

Butterfly Gruppe, QueerUnity: „Zu wenig Ärzte kennen sich mit Thema aus“

Sichtbarkeit und Diskurs sind wichtig. Leider zielt die Berichterstattung zum Thema trans* (Kinder & Jugendliche) aber sehr häufig auf die gleichen Themen ab. So auch in diesem Artikel. Zum einen liegt das an den gestellten Fragen, zum anderen auch am ausgewählten Interviewpartner. Die Berichterstattung klammert die Großzahl an trans*Kindern und Jugendlichen aus, die durch eine Transition oder die einfache Akzeptanz ihrer Person ein glückliches Leben führen.

Der Artikel informiert sehr einseitig und ist sicher nicht geeignet, umfassend zum Thema trans* zu informieren. Und das führt dazu, dass er Betroffenen sehr schaden kann. Wer soll mit diesem Artikel worüber informiert und aufgeklärt werden? In welchem Interesse ist dieser Artikel? Sind die hier gestellten Fragen tatsächlich ein Thema für die populäre Presse, oder wird hier ein Thema populistisch ausgeschlachtet? Es gilt immer das Individuum zu betrachten, Verallgemeinerungen sind schlicht fehl am Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An das Zitat in der Überschrift „Identität ist inzwischen eine sehr fragile Sache“ (Frank Fischer) schließt direkt der Satz an „Immer mehr Kinder und Jugendliche zweifeln an dem bei ihrer Geburt zugeordneten Geschlecht“ (Redaktion). So wird der Eindruck vermittelt, dass eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen neuerdings bezüglich ihres Geschlechts verunsichert sei. Frank Fischer bezieht sich mit seiner Äußerung zur Identität aber nicht im speziellen auf trans*Kinder, sondern auf die Gesellschaft im Allgemeinen – die bestimmt durch das Weltgeschehen verunsichert ist. Aber führt das tatsächlich dazu, dass sich Jugendliche ihres Geschlechts nicht mehr sicher sind? Hier wird gleich zu Beginn ein nicht passender Zusammenhang hergestellt.

Im weiteren Verlauf des Interviews sind wir insbesondere an diesen Aussagen hängengeblieben: „Es scheint für einige Menschen attraktiv zu sein, sich auf eine vermeintliche „Opfer-Seite“ zu stellen oder sich rebellisch „anders“ geben zu können.“

Hier gilt es doch zu unterscheiden: Folgt hier wirklich jemand einem Trend und gibt sich rebellisch? Kommt sowas tatsächlich vor? Wenn ja, dann wäre dieses Verhalten bestimmt nicht von Dauer. Alle, die für längere Zeit versuchen, in einer Rolle zu leben, die nicht zu ihnen passen, werden das bestätigen können. Einer ganzen Gruppe von (trans*) Kindern und Jugendlichen ein solches Verhalten zu attestieren, empfinden wir als diskreditierend, wenig wertschätzend und irreführend.

Es entsteht in dem Artikel zudem der Eindruck, dass es trans*Kindern beziehungsweise Jugendlichen sehr einfach gemacht wird, Pubertätsblocker und eine Hormontherapie zu bekommen. Das ist aber nicht der Fall. Zu bedenken geben möchten wir außerdem: wenn die Nebenwirkungen der Pubertätsblocker tatsächlich so gravierend sind und sich ein Mensch trotzdem dafür entscheidet, zeigt es dann nicht, wie groß der Leidensdruck ist? Und dann gibt es sicher Jugendliche, die ihre geschlechtliche Identität aufgrund anderer Krisen oder Traumata infrage stellen und eine tiefgreifende Unsicherheit mit ihrem Sein erleben. Da ist es fachlich vollkommen richtig und wichtig, diese weiterführenden Fragen zu stellen. Aber in der Akutpsychiatrie „kondensieren“ eben vor allem die Extremfälle (und mit diesen scheint Frank Fischer vorrangig zu tun zu haben).

Warum also wird ein Arzt interviewt, dessen Fachkompetenzen scheinbar woanders liegen? Der zumindest keine Kernkompetenz im Bereich trans* hat und offenbar nicht tagtäglich auch mit trans*Kindern und Jugendlichen zu tun hat, denen es im Wesentlichen gut mit ihrer Identität geht? Denn die Lebensrealität vieler trans*Kinder und Jugendlicher sieht anders aus, als dieser Artikel vermuten lässt. Oft ergibt sich der Eindruck, dass die verunsicherte Gesellschaft „klare“ Verhältnisse bewahren oder wieder herstellen will, indem sie Kindern und Jugendlichen die Selbstbestimmung abspricht und vermutet, dass sie nur einem Trend folgen.

Und dieser Artikel schlägt genau in diese Kerbe. Die eigentliche Crux ist nicht die vermeintliche Verunsicherung einer ganzen Generation in Bezug auf ihre geschlechtliche Identität, sondern der Mangel an Fachärzt* innen, die sich mit dem Thema trans* gut auskennen. Hier gibt es tatsächlich einen Notstand und trans*Personen und Angehörige stehen deshalb und durch unpassende Berichterstattung oft unter großem Druck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von red