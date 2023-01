Ausschreitungen in der Silvesternacht: So geht es den verletzten Feuerwehrleuten aus Garbsen

Die gezielten Angriffe auf Ehrenamtliche in der Silvesternacht in Garbsen werden die Feuerwehren noch länger beschäftigen. Auch die Politik will die Ausschreitungen in einer Sondersitzung des Rates aufarbeiten.