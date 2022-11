﻿Lesestunde mit der Regierung: Hamburg und Mohrs lesen Kindern vor

In den vergangenen beiden Corona-Jahren gab es keine – jetzt stehen in Sehnde gleich zwei Weihnachtsmärkte an einem Wochenende an. Die Schützengesellschaft in Höver und der Ortsrat Müllingen-Wirringen bitten am Sonnabend, 26. November, zu Glühwein, Gegrilltem und Kunsthandwerk.