﻿So wehrt sich Sawsan Chebli gegen Hass im Netz

Frau Chebli, wann waren Sie zuletzt Hass und Häme im Netz ausgesetzt?

Es vergeht inzwischen kein Tag, an dem ich nicht Hetze, Beleidigungen und Diffamierungen im Netz erfahre. Jedes Mal, wenn ich meine Social-Media-Kanäle oder E-Mails öffne, befinden sich dort Hassbotschaften.

Wenn Sie sich an Ihren ersten Shitstorm erinnern, was ist der Unterschied im Umgang damit heute?

Den ersten Shitstorm habe ich erlebt, als ich öffentlich über einen sexistischen Vorfall gesprochen habe, der mir widerfahren ist. Das hat mich hart getroffen, auch weil der Sturm so unerwartet kam und ich nicht vorbereitet war. Damals habe ich mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht besser aus den sozialen Medien aussteigen soll. Zu groß war die Belastung, zu klein die Solidarität. Ich hatte das Gefühl, dass der Sturm nicht mehr aufhört, in höchster Windgeschwindigkeit zu blasen. Der Shitstorm hat sich zudem nicht nur auf Social Media beschränkt, sondern auch den Rest der Medienlandschaft beschäftigt. In Kommentaren wurde mir vorgeworfen, ich würde den sexistischen Vorfall aufbauschen, um im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe das damals alles sehr persönlich genommen. Heute ist das anders. Ich habe irgendwann aufgehört, meine Shitstorms zu zählen. Denn inzwischen trende ich, selbst wenn ich gar nichts gesagt oder getan habe. Ich lasse das alles einfach nicht mehr so nah an mich heran.

Und wie?

Ich weiß, dass ein Shitstorm auch wieder vergeht. Ich lese nur wenige Reaktionen. Ich weiß, dass ich durch mein Lautsein etwas bewegen und verändern kann. Und zu wissen, dass die Leute, die gegen mich haten, nicht Sawsan Chebli als Person und Mensch angreifen, sondern dass sie die Werte angreifen, für die ich stehe, hilft mir, trotz des Hasses aufrecht stehen zu bleiben.

Der Hass ist nicht zufällig

Welche Werte meinen Sie?

Ich kämpfe für eine plurale und diverse Gesellschaft, in der alle Menschen unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht und Kultur einen gleichberechtigten Platz haben. Ich kämpfe gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen eine patriarchale Welt, in der Frauen klein gehalten werden. All das ist den Hatern ein Dorn im Auge. All das wird angegriffen, und zwar nicht mehr nur von Einzelnen. Vieles von diesem Hass, den ich, andere Frauen und Demokratinnen und Demokraten erleben, ist nicht zufällig, sondern es stecken organisierte Netzwerke dahinter.

Wen meinen Sie damit? Und wie wehren Sie sich?

Es sind vor allem rechte Netzwerke, deren Ziel es ist, westliche Demokratien zu destabilisieren und Menschen wie mich mundtot zu machen. Manches kommt aus dem Ausland, andere Netzwerke sind deutsch. Deshalb ist es auch so irre, wenn Leute sagen, es seien ja nur vereinzelte Spinner, die da haten. Ich habe inzwischen zum Glück viele Verbündete, die mir beistehen. Die Organisation „Hate Aid“ vertritt mich zudem juristisch.

Selbst wenn Sie das Ganze jetzt von Ihrer Person entkoppeln: Im echten Leben sind Sie attackiert worden, und das nicht nur verbal.

Das ist richtig und natürlich hinterlässt so etwas auch Spuren. Es hat Auswirkungen darauf, wie ich mich bewege, und es beeinflusst mein Sicherheitsgefühl. Ich laufe nicht mehr so gerne mit Kopfhörern durch Berlin, ich gehe abends nicht mehr aus dem Haus, ohne Angehörigen einen Live-Standort zu schicken. Auf öffentlichen Veranstaltungen werde ich von Kriminalbeamtinnen und -beamten begleitet. Ich meide bestimmte Orte in Deutschland, und inzwischen überlegen wir sogar, an welcher Raststätte wir halten. Denn selbst da habe ich Anfeindungen erfahren. Ja, es hat Auswirkungen. Mein Leben war vor Social Media deutlich friedlicher und vor allem sicherer. Aber zurückziehen werde ich mich deshalb sicher nicht. Hater werden es nicht schaffen, mich klein und mich mundtot zu machen.

Woher nehmen Sie die Kraft, ideell wie körperlich?

Als Kind palästinensischer Flüchtlinge, das die ersten fünfzehn Jahre seines Lebens staatenlos und in Armut aufgewachsen ist, die Schikanen des politischen Systems hautnah erlebt hat, mit fünf Jahren den Vater in der Abschiebehaft besucht hat, habe ich früh gelernt, laut gegen Unrecht aufzuschreien und zu kämpfen. Zudem geben mir positive Rückmeldungen, Solidarität und Zuspruch sehr viel Kraft, Mut und stärken meinen Willen, laut zu bleiben. Es macht den Hass nicht komplett wett, aber es hilft, dass er mich nicht erdrückt. Schön ist auch, wenn es gelingt, dass Leute, die gegen mich haten oder mich sexistisch beleidigen, wie Roland Tichy in seinem Magazin „Tichys Einblick“, zur Rechenschaft gezogen werden, indem sie Schmerzensgeld zahlen müssen.

Bisher keine Entschuldigung

Haben sich Leute auch mal entschuldigt?

Einmal schrieb mir ein Täter, den ich angezeigt hatte, dass es ihm leid tue. Er hätte das Ganze abends im Suff verfasst und bat darum, dass ich die Anzeige zurückziehe, weil er es sich nicht leisten könne, die Geldstrafe zu zahlen. Das kann ich nicht wirklich ernst nehmen, denn der Typ würde es immer wieder machen, wenn nie Konsequenzen drohen würden. Aber zu Ihrer Frage: Nein, bisher hat sich niemand aufrichtig entschuldigt.

So wurde sie bekannt: Sawsan Chebli war von 2016 bis 2021 Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Sehen Sie Fehler bei sich?

Natürlich mache auch ich Fehler. Viele. Ich hinterfrage auch immer wieder mein Verhalten und bin dankbar für Menschen, die mir ehrlich sagen, wenn ich etwas getan habe, was nicht in Ordnung ist. Ich korrigiere mich gern und lerne gern dazu. Aber nichts rechtfertigt Hass und Hetze! Man kann kritisch diskutieren, ich bin für harte Kritik in der Sache, aber Hass und Hetze toleriere ich nicht.

Seite an Seite: Sawsan Chebli und Schauspieler Clemens Schick im Jahr 2019 bei der Vorstellung der Nominierten des „Farben Bekennen“-Award der Berliner Senatskanzlei. Der Preis zeichnet Geflüchtete aus, die in Deutschland zu Gründern geworden sind. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Sind Menschen bei uns im Land ausreichend geschützt?

Nein. Die Politik hat zwar erkannt, dass Hass im Netz keine Bagatelle ist, sondern etwas, das demokratiegefährdend ist. Deshalb sind in der Vergangenheit Gesetze zum Kampf gegen digitale Gewalt und Maßnahmen im Umgang mit Hass im Netz auf den Weg gebracht worden. Es gibt auf europäischer Ebene den Digital Services Act, der Meta, X und andere Anbieter wie etwa Google in die Pflicht nimmt, gegen rechtswidrige Inhalte, Desinformation und Hass vorzugehen. Bei Verstößen drohen den Plattform-Betreibern Buß- und Zwangsgelder von bis zu 6 Prozent ihres Jahresumsatzes. Das nationale Digitale-Dienste-Gesetz in Deutschland ergänzt diesen Digital Services Act (DSA). Hierzu wurde im August ein Entwurf auf den Weg gebracht, der ein großer Schritt ist. Insgesamt ist Deutschland rechtlich gut aufgestellt. Das Problem ist die Umsetzung. Dass Organisationen wie „Hate Aid“ Gelder gestrichen werden sollen, ist das schlechteste Signal, das man gegen Hater und ihre Netzwerke setzen kann. Insgesamt muss man leider feststellen, dass die Opfer von digitaler Gewalt keine Lobby haben.

Ein Unterkapitel in Ihrem Buch lautet „Nicht aufgeben, egal wie stark der Gegenwind ist“. Wie häufig haben Sie trotzdem gehadert?

Sehr, sehr oft. Immer wieder. Bei jedem Shitstorm, bei jeder Morddrohung frage ich mich, ob es das wert ist. Nicht meinetwegen, ich kann damit umgehen, sondern wegen meiner Familie.

