﻿Rückblick: So liefen die Proteste der Letzten Generation in Hannover

Hannover. Der Protest ist an diesem Montag auch in der Landeshauptstadt angekommen: Am 7. Februar 2023 stauen sich Autos auf dem Deisterkreisel, Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben ihre Hände an einer der Hauptverkehrsachsen Hannovers auf den Asphalt geklebt. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Es wird nicht die letzte Aktion der Klimaschützenden in der Landeshauptstadt werden, aber ihr Protest wird dennoch vergleichsweise schnell vorbeigehen. Die Aufarbeitung vor Gericht aber beginnt hingegen erst mehr als ein halbes Jahr danach: Am Freitag, 22. September, beginnt der Strafprozess gegen eine Aktivistin der Letzten Generation am Amtsgericht Hannover.

Unterdessen hat die Gruppe in dieser Woche eine Großoffensive in Berlin gestartet. Erst am Montag besprühten mehrere Mitglieder das Brandenburger Tor mit Farbe und blockieren seitdem täglich mehrmals die Straßen der Hauptstadt. Ein Ende ist nicht abzusehen. Zuvor waren die Aktivistinnen und Aktivisten in Bayern, aber auch auf der Insel Sylt aktiv. Wer die internen Chats der Gruppe verfolgt, der merkt schnell: Die Letzte Generation konzentriert sich mittlerweile mehr auf groß angelegte Blockaden, und auch ihre Ziele haben sich geändert.

Letzte Generation in Hannover: Blockaden auf mehreren Straßen

Zuvor aber blockierte die Klimaschutzbewegung die Straßen vieler deutscher Städte. Die Letzte Generation fordert ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen, das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr, aber vor allem einen Gesellschaftsrat, der recht verbindliche Maßnahmen zum Klimaschutz beschließen soll. Nur unter der Bedingung, dass die Städte auf ihre Forderungen eingehen und an die Bundesregierung appellieren, wollten die Klimaschützenden ihre Proteste einstellen.

Das, was auch in Hannover damit am Deisterkreisel begann, weitete sich schnell auf Blockaden an der Hildesheimer Straße, der Karmarschstraße aber auch auf andere Aktionsformen aus. Noch am Tag des Protests am Deisterkreisel besprühten Aktivistinnen und Aktivisten das Ernst-August-Denkmal am Hauptbahnhof mit Farbe. Die Aktivistin, die nun am Amtsgericht Hannover angeklagt wird, verlas einen offenen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay.

Protest am Ernst-August-Denkmal: Die Aktivistin verliest einen Offenen Brief. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Danach gingen die Proteste nahezu täglich weiter, Passanten aber auch Autofahrende sparten nicht mit Beleidigungen, teils griffen Autofahrer die Blockierenden sogar tätlich an. Andere wiederum versuchten, sie abzuhalten, zu beschwichtigen, machen sprachen der Letzten Generation auch Mut zu. Der Konflikt in der Landeshauptstadt in den ersten Minuten der Blockaden schien im Sekundentakt zu eskalieren.

Wut der Autofahrenden: Ein SUV-Fahrer fuhr einen Aktivisten bei einem Protest in Hannover an. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Die Polizei aber war an den wichtigen Knotenpunkten schnell vor Ort, fast schon gelassen leiteten die Beamtinnen und Beamten den Verkehr um, nahmen mögliche Anzeigen auf und lösten den Kleber mit Sonnenblumenöl vom Asphalt. Manchmal trugen sie die Aktivistinnen und Aktivisten auch von der Straße. Schmerzgriffe oder zumindest rabiates Vorgehen, wie es aktuell so häufig kritisiert wird? Nach den Beobachtungen dieser Redaktion: Fehlanzeige. „Das Versammlungsrecht gibt es nicht ohne Grund, da haben wir dann kein Interesse, die Situation eskalieren zu lassen“, sagte eine Sprecherin der Polizei Hannover im Februar.

Mit Sonnenblumenöl: Die Polizei löste den Kleber an den Händen der Aktivistinnen und Aktivisten. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Dann, zwei Wochen nach der ersten Blockade am Deisterkreisel, traf sich Oberbürgermeister Belit Onay mit den Protestierenden. Er ging schließlich in weiten Teilen auf ihre Forderungen ein und schickte einen Brief nach Berlin. Den Vorwurf der anderen Parteien, er habe sich erpressen lassen, ließ er nicht gelten. „Erpresst wird man ja nur, wenn man etwas tut, das man nicht will“, sagte der Grünen-Politiker. Ein paar wenige Städte sollten Hannover folgen, andere nicht.

„Wendepunkt“: Blockaden in Berlin

In diesem Herbst, mehr als ein halbes Jahr später, hält die Bewegung weiter grundsätzlich an ihren Forderungen fest, spricht im Zuge ihrer Proteste aber auch von einem Wendepunkt. Sie will sich anscheinend auf das große Ganze konzentrieren: ein Ende der fossilen Rohstoffnutzung bis 2030. Derweil aber geht insbesondere die bayerische Justiz hart gegen die Bewegung vor. Wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ließ sie in diesem Jahr Wohnungen durchsuchen und sperrte zwischenzeitlich die Website der Bewegung.

Doch für die Klimaaktivisten hat das Vorgehen der Ermittlerinnen und Ermittler nicht nur Nachteile. Nach Angaben der Bewegung gab es im Zuge der aufsehenerregenden Durchsuchungen besonders viele Spenden. Mittlerweile hat die Letzte Generation längst ein „Legal-Team“. Mit dessen Hilfe legen die Betroffenen laut Medienberichten immer Einspruch gegen die Strafbefehle ein: Nicht nur die Straßen nutzen die Aktivistinnen und Aktivisten für ihren Protest, sie haben ihn schon längst in die Gerichtssäle des Landes getragen. So vielleicht auch am Freitag ins Amtsgericht Hannover.

