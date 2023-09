﻿Amtsgericht Hannover verurteilt Klimaaktivistin der Letzten Generation zu Geldstrafe

Hannover. Es ist die wohl erste Gerichtsentscheidung gegen ein Mitglied der Klimagruppe Letzte Generation in Hannover: Das Amtsgericht hat eine Aktivistin am Freitag zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie hatte im Prozess eingestanden, im Februar das Reiterdenkmal vor dem Hauptbahnhof mit orangener Acrylfarbe angemalt zu haben.

Die 23-Jährige wurde zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Das Urteil ging über die ursprünglich im Strafbefehl vorgesehene Strafe hinaus, gegen den die Aktivistin Einspruch eingelegt hatte. Das Denkmal sei nur mit viel Aufwand zu reinigen gewesen – Kostenpunkt etwa 9000 Euro. Das Handeln der Aktivistin sei auch strafrechtlich durch die Klimakrise nicht gerechtfertigt gewesen, so die Urteilsbegründung. „Sich einsetzen, ist gut“, so die Richterin. „Aber nicht durch solche Aktionen.“ Sie betonte: „Die Wahl von Straftaten ist der falsche Weg.“

Die Farbattacke auf die Reiterstatue aus dem Februar wurde am Amtsgericht Hannover verhandelt. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Aktivistin trägt Klebertube als Ohrring

Damit widersprach die Richterin der Argumentation der Angeklagten. Die sah ihr Handeln unter anderem als durch die Klimakrise und die absehbaren verheerenden Folgen als Notstand gerechtfertigt. Mit einem Ohrring offenbar aus einer Sekundenklebertube und orangenen Fingernägeln war sie zu Gericht gekommen. Auch im Saal hielten die Unterstützerinnen und Unterstützer das Banner der Letzten Generation hoch. Zwischenzeitlich brandete Applaus auf.

Die 23-jährige Aktivistin hatte im Prozess gleich fünf Beweisanträge gestellt. Unter anderem wollte sie erreichen, dass Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) als Zeuge geladen wird, um zu beweisen, dass ihr Protest in Hannover wirksam sei. Der hatte sich nach zwei Wochen mit der Bewegung Letzte Generation geeinigt und Forderungen an den Bund formuliert. Dass der Klimawandel aber existiert, das sahen Gericht und Staatsanwaltschaft als unstreitig an.

Verteidigung forderte Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 10 Euro gefordert und war damit über die 25 Tagessätze im Strafbefehl hinausgegangen. Sie begründete das mit dem hohen Schaden wegen der aufwendigen Reinigungsarbeiten. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Weil sich die auch über den vorderen linken Sockel ausgekippte Farbe nicht ohne Weiteres lösen ließ, ging die Richterin von einer Sachbeschädigung aus. Bei ihrem Protest auf dem Denkmal hatte die Aktivistin auch einen offenen Brief an Onay verlesen, den sie vor Gericht nun erneut vortrug. Der Oberbürgermeister war schließlich in weiten Teilen auf die Forderungen der Klimagruppe eingegangen. Diese beendete ihren Protest unter anderem mit Straßenblockaden nach etwa zwei Wochen in der Landeshauptstadt.

Verlesung eines offenen Briefes an den Oberbürgermeister: Den wiederholte die Aktivistin nun auch vor Gericht. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Blockaden in Berlin gehen weiter

Unterdessen protestiert die Klimagruppe weiterhin in anderen Städten. Erst in dieser Woche hat sie eine große angelegte Aktion in Berlin gestartet. Damit könnten noch mehr Verfahren auf die Gerichte in der Bundeshauptstadt zukommen. In Hannover hingegen bestätigte die Polizei die Bearbeitung von 15 Strafverfahren gegen Mitglieder der Letzten Generation. Dabei werden häufig, wie auch bei der Aktivistin in Hannover, zunächst Strafbefehle erlassen. Laut Medienberichten legen die Mitglieder der Letzten Generation dagegen jedes Mal Einspruch ein, sodass dann doch vor Gericht verhandelt wird.

