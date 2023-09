﻿Ernst-August-Denkmal beschmiert: Prozess gegen Mitglied der Letzten Generation beginnt am Amtsgericht Hannover

Hannover. Farbschmierereien und Straßenblockaden: Im Februar hat die Letzte Generation in Hannover mit verschiedenen Aktionen für viel Aufmerksamkeit und Wut bei Autofahrenden gesorgt. Nun beginnt der wohl erste Prozess gegen ein Mitglied der Letzten Generation am Amtsgericht Hannover. Die Aktivistin soll auf das Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof geklettert sein und soll es mit orangener Farbe beschmiert haben. Vor Gericht muss sie sich am Freitag, 22. September, wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten – oder besser: will.

Sie hat laut Amtsgericht nämlich Einspruch gegen einen zuvor erlassenen Strafbefehl eingelegt. Die Prozesse sind mittlerweile Teil der Strategie der Klimagruppe: Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen ihr Anliegen von der Straße auch in die Gerichtssäle tragen. So wird es wahrscheinlich nicht das letzte Verfahren gegen ein Mitglied der Klimagruppe am Amtsgericht Hannover sein: Nach den Protesten im Februar bearbeitete die Polizei nach eigenen Angaben 15 Strafverfahren im Zusammenhang mit der Letzten Generation.

Blockade in Hannover: Unter anderem auf der Karmarschstraße klebten sich die Aktivistinnen und Aktivisten fest. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Letzte Generation einigt sich mit Oberbürgermeister Belit Onay

Die Klimagruppe blockierte neben der Aktion am Ernst-August-Denkmal im Februar mehrfach Straßen in Hannover, so beispielsweise den Deisterplatz, die Karmarschstraße und die Hildesheimer Straße. Dazu störten die Aktivistinnen und Aktivisten die Regionsversammlung und besprühten die Wände mit Farbe. Doch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) einigte sich Ende Februar mit den Aktivistinnen und Aktivisten. Die Gruppe stellt ihre Proteste in Hannover ein, dafür unterstützt der Oberbürgermeister die Forderungen der Letzten Generation in weiten Teilen und richtet einen schriftlichen Appell an die Bundesregierung.

Onay war damit der erste Oberbürgermeister bundesweit, der sich mit der Gruppe einigte. Weitere Städte wie etwa Tübingen folgten. Doch nicht alle Städte machen mit: Erst in dieser Woche sorgte die Gruppe in Berlin für Aufsehen, als sie das Brandenburger Tor mit Farbe beschmierte. In Hannover ist es hingegen seit der Einigung ruhig geblieben. Allerdings könnten einige Unterstützerinnen und Unterstützer zur Verhandlung am Amtsgericht kommen: Dazu hat die Gruppe in internen Chats aufgerufen.

