﻿Straßenblockaden und Farbschmierereien: So unterschiedlich entscheiden die Gerichte

Hannover. In Berlin ächzt die Justiz bereits unter den vielen Strafprozessen gegen Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaaktivisten der Letzten Generation, in Hannover aber beginnt ein Verfahren gegen ein Mitglied der Gruppe erst. Am Freitag, 22. September, startet am Amtsgericht Hannover der Prozess gegen eine junge Frau, die im Februar auf das Ernst-August-Denkmal am Hauptbahnhof geklettert sein und es zudem mit Acrylfarbe beschmiert haben soll. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: gemeinschädliche Sachbeschädigung.

Während in Hannover also das wohl erste Urteil in Zusammenhang mit der Gruppierung fallen könnte, haben andere Gerichte bereits zu den unterschiedlichen Vorwürfen entschieden. Dabei verhängten sie Geldstrafen, teilweise sogar mehrmonatige Freiheitsstrafen – auch ohne Bewährung, es gab aber auch Freisprüche. Denn die rechtliche Bewertung, insbesondere der Straßenblockaden, ist juristisch fast so umstritten wie die Aktionen der Letzten Generation selbst. Ein Überblick:

Farbschmierereien als Sachbeschädigung: Alles nur vorübergehend?

Nicht nur in Hannover hatten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten im Februar das Reiterdenkmal am Hauptbahnhof und auch eine Wand im Regionshaus mit Farbe versehen, zuletzt sorgten die Mitglieder der Letzten Generation für viel Aufregung, als sie großflächig das Brandenburger Tor in Berlin besprühten. Auch Gemälde im Museum wurden bereits mit Lebensmitteln beworfen und das Grundgesetz-Denkmal in Berlin beschmiert.

Aktion im September in Berlin: Die Gruppe Letzte Generation färbte das Brandenburger Tor ein. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Im letzteren Fall wurde eine Aktivistin laut Medienberichten erst im August freigesprochen. Denn das Kunstwerk sei laut Gericht nicht beschädigt worden. „Ein Regenguss hätte alles weggespült“, so die Vorsitzende Richterin. Das ist auch der Knackpunkt, der schon bei Graffiti diskutiert wurde: Geht die Veränderung von allein weg, oder ist sie nur mit wenig Aufwand zu entfernen? Dann jedenfalls ist die Sache nicht beschädigt.

Als nicht nur unerhebliche und vorübergehende Veränderung wertete das Amtsgericht Lüneburg hingegen die Aktion eines Klimaaktivisten an der dortigen Universität im Jahr 2021: Er hatte die Fassade des Hauptgebäudes mit Wandfarbe beschmiert und besprayt. Die Verwarnung des jungen Mannes bestätigte später auch das Oberlandesgericht Celle.

Straßenblockade: Eine strafbare Nötigung oder nicht?

Die wohl am häufigsten von der Letzten Generation eingesetzte Protestform ist die Straßenblockade. Dabei kleben sich die Aktivistinnen und Aktivisten teilweise auch am Asphalt fest. In dieser Woche blockieren sie Berliner Straßen, Autofahrer reagierten teils gewalttätig. Auch in Hannover war die Wut der Autofahrenden Anfang des Jahres groß, ein Mann etwa trat einen Aktivisten.

Die Proteste der Letzten Generation in Hannover sind längst vorbei: Verfahren laufen aber weiter. © Quelle: Frank Tunnat

Um den Begriff Gewalt wurde auch schon in den Neunzigerjahren gestritten, wenn es um Blockaden ging. Die Frage: Wenden Menschen, die sich vor Transporter oder Wagen setzen, Gewalt an? Denn das könnte den Straftatbestand der Nötigung erfüllen. Das Bundesverfassungsgericht entschied damals: Nein, es ist keine Nötigung, wenn der Zwang nur psychisch ist – also dann, wenn die Autofahrenden nur deswegen nicht weiterfahren, weil sie niemanden verletzen wollen, aber theoretisch ihre Wagen in Bewegung setzen könnten.

Vielfache Kritik erntete dann auch erst mal die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wenige Monate später. Das Gericht befand: Menschen, die blockieren, können sich dennoch strafbar machen. Zwar üben sie auf die erste Reihe der wegen der Blockade anhaltenden Wagen keinen Zwang aus, dafür aber auf die zweite. Denn sie nutzen die erste Reihe als ihre Werkzeuge, die dann tatsächlich und damit physisch die hinter ihnen stehenden Wagen am Weiterfahren hindern. Mittlerweile ist die sogenannte Zweite-Reihe-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt.

Nötigung: Ist Klimaaktivismus verwerflich?

Knackpunkt ist daher juristisch aktuell eine ganz andere Frage: die der Verwerflichkeit. Hierbei spielt auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eine große Rolle. Die Frage, die sich stellt: Steht die Blockade in einem Zusammenhang mit dem Thema der Versammlung? Weit überwiegend entschieden die Gerichte: Trotz Versammlungsfreiheit machen sich die Aktivistinnen und Aktivisten bei den Blockaden strafbar.

Protest in Berlin: Mitglieder der Letzten Generation blockieren eine Straße. © Quelle: Sascha Meyer/dpa

Wie unterschiedlich das aber gesehen werden kann, zeigt ein Beispiel des Amtsgerichts Freiburg. Wie das Rechtsmagazin „Legal Tribune Online“ berichtet, gab es dort sogar zurselben Blockade zwei unterschiedliche Rechtsauffassungen: Ein Richter begründete einen Freispruch laut dem Onlinemagazin unter anderem damit, dass Autofahrende „maßgeblich für den CO2-Ausstoß verantwortlich und damit Teil der Klimaproblematik“ seien. Dabei nahm er auch Bezug auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts.

Eine andere Richterin hielt die Verbindung von Verkehr und Klimaschutz nicht für ausreichend. Es sei Zufall, welche Autoafahrenden in die Blockade gerieten, ohne dass etwa die Art des Fahrzeugs oder dessen Emissionsausstoß von den Protestierenden berücksichtigt werde. Diese „Instrumentaliserung“ der Autofahrenden sei also verwerflich.

