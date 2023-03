﻿Aktivistin von Letzte Generation in Hannover: „Wir wollen die Menschen wachrütteln“

Erst mal nicht mehr in Hannover: Klimaaktivisten der Letzten Generation haben sich hier in der Nähe des Landtags festgeklebt.

Hannover. „Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie wir unsere Lebensgrundlagen zerstören“, sagt Karen, die ihren Nachnamen nicht nennt, am Donnerstagabend im Pavillon in Hannover. Die Architekturstudentin aus Hannover berichtet von den Motiven der Aktivisten der Letzten Generation. Die Gruppe macht derzeit vor allem mit Straßenblockaden auf sich und ihre Ziele aufmerksam.

„Es droht der soziale Kollaps“

Die Aktivistin, die sich an Straßenblockaden in Berlin beteiligt hat, zählt einige Folgen der Klimakrise auf: Überflutungen, Dürren, Missernten. All das werde in den kommenden Jahren weiter zunehmen, sagt sie. Die Folge seien Millionen Menschen, die hungerten, flöhen, Kriege anzettelten. „Es droht der soziale Kollaps“, sagt die Aktivistin.

Zustimmung: Die 250 Zuschauer im Pavillon bekundeten viel Sympathie für die Aktionen der Letzten Generation. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mitveranstalter des Abends ist das Forschungsinstitut für Philosophie der Uni Hannover, dort beschäftigt man sich unter anderem mit dem Thema ziviler Widerstand. Prof. Jürgen Manemann berichtet, dass das Phänomen in Deutschland erstmals im Jahr 1983 diskutiert wurde, damals hatte es aus Protest gegen die Stationierung neuer Atomraketen Sitzblockaden vor Raketenstandorten in Deutschland gegeben, zum Beispiel in Mutlangen (Baden-Württemberg). Aus philosophischer Sicht kann man eine Sitzblockade als „symbolischen Akt mit Appellcharakter bezeichnen“, erläutert Manemann. Und gibt der Letzten Generation damit Rückendeckung für kurzzeitige Straßenblockaden.

„Symbolische Akt mit Appellcharakter“: Prof. Jürgen Manemann gab der Letzten Generation Rückendeckung für kurzzeitige Straßenblockaden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nur Zustimmung bei Zuhörern

So sieht das auch Aktivistin Karen, und deshalb hefteten sich Mitglieder der Gruppe immer wieder auf viel befahrene Straßen. „Wir wollen die Menschen wachrütteln“, sagt sie und bekommt dafür bei den rund 250 Zuhörern im voll gefüllten Pavillon-Saal nur Zustimmung. Und auch deutlich hörbare Bewunderung. Es könne nicht sein, dass Deutschland nicht in der Lage sei, einfachste Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, sagt Karen. Sie nennt das Tempolimit und die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen sowie die Bildung eines Bürgerrats, der über Maßnahmen gegen den Klimawandel entscheiden soll.

In Hannover hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in der vergangenen Woche nach mehreren Straßenblockaden und der Störung einer Sitzung der Regionsversammlung die Gruppe ins Rathaus eingeladen und einen Deal ausgehandelt: Die Aktivsten verzichten auf weitere Proteste in Hannover, dafür unterstützt Onay verschiedene Forderungen, etwa ein 9-Euro-Ticket einzuführen und einen Bürgerrat auf Bundesebene zu bilden. „Wir haben den Protest von der Straße geholt“, sagt Onay. Aber Karen macht auch klar, dass die Letzte Generation keine Ruhe geben will.