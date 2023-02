﻿Protest am Bundestag: Hannovers OB Onay distanziert sich von Aktion der Letzten Generation

Klimaschützer haben den Brief von Hannovers OB Belit Onay an Bundestagsabgeordnete für eine Demonstration am Reichstagsgebäude genutzt. Sie haben ein Plakat mit dem Schreiben an die Fassade gehängt. Die Polizei unterband weitere Aktionen. Onay distanziert sich von der Aktion.

Von Hannover nach Berlin: Zwei Aktivisten der Letzten Generation kleistern den Brief von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay an den Nordeingang des Bundestags.

Hannover/Berlin. Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben den Brief von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), den er an die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag adressiert hat, an den Bundestag geklebt. Mit dem Schreiben unterstützt Onay mehrere Forderungen der Klimaschützer, die zuletzt mehrmals Straßen in Hannover blockiert hatten. Onay appellierte an die Bundestagsfraktionen, mehr für den Klimaschutz zu tun. „Indem wir den Brief direkt an die Tür des Bundestags tragen, kann die Bundesregierung die Nachricht nicht ignorieren“, sagte Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzten Generation.

Onay und die Letzte Generation: Brief am Bundestag

Oberbürgermeister Onay hatte sich in der vergangenen Woche mit der Letzten Generation an einen Tisch gesetzt. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Februar wiederholt den Verkehr gestört, indem sie sich auf Fahrbahnen klebten. Am Ende der zweitägigen Gespräche stand am vergangenen Donnerstag eine Einigung: Onay bezieht Stellung zugunsten der Letzten Generation mit seinem Brief an die Bundestagsfraktionen und im Gegenzug beenden die Aktivistinnen und Aktivisten die Protestaktionen in Hannover.

Am Dienstagvormittag nun nutzen die Aktivisten den Brief für eine Aktion am Nordeingang des Bundestags. Sie hängten den Brief in Plakatgröße auf. Noch während des Anklebens eines zweiten Plakats am Nordeingang des Bundestags im Reichstagsgebäude griff eine Polizistin ein und riss das Papier von der Wand. Zudem verteilten die Aktivistinnen und Aktivisten Onays Brief an Abgeordnete sowie Besucherinnen und Besucher des Bundestags. Polizisten sicherten die Plakate und stellten die Personalien der Demonstranten fest.

„Ich teile die Einschätzung der Wissenschaft und der ,Letzten Generation’, dass die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, die nötig sind, um die existenzbedrohende Klimakrise abzuwenden“, schrieb Onay in seinem Brief. Die Forderungen der Letzten Generation nach einem Tempolimit auf bundesdeutschen Autobahnen und einem bundesdeutsches Nahverkehrsticket in Anlehnung an das Neun-Euro-Ticket unterstützt Hannovers Oberbürgermeister.

Vorsichtig geht er hingegen mit der Forderung nach einem Gesellschaftsrat um, dessen Entscheidungen nach Wunsch der Letzten Generation bindend für die Bundesregierung sein sollen. Stattdessen bringt Onay einen Bürgerrat ins Spiel, „der Maßnahmen zur schnellstmöglichen Erreichung der Klimaneutralität erarbeitet“ – allerdings ohne verbindlich zu sein.

Von der Aktion am Bundestag distanziert sich Hannovers Oberbürgermeister. „Ich lehne die Proteste in dieser Form weiterhin ab. Einer solchen Aktion hätte es nicht bedurft“, sagt er. Onay weist darauf hin, dass er die Gespräche mit der Letzten Generation aufgenommen hatte, um die Proteste zu beenden. Strafbare Protestaktionen seien für die Letzte Generation selbst nicht förderlich, so Onay. „Ich halte es nicht für besonders klug, was dort gemacht wurde.“

Dass sich ein Oberbürgermeister mit der Letzten Generation auf ein Ende der Protestaktionen verständigt und sich für deren Forderungen ausspricht, ist in Deutschland einzigartig. Nach Auskunft der Landeshauptstadt Hannover haben sich bereits andere Städte an das Büro des Oberbürgermeisters gewandt. „Es gibt ein Interesse daran, wie sich Herr Onay mit den Aktivistinnen und Aktivisten geeinigt hat“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Es gibt aber auch viel Kritik aus ganz Deutschland. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) etwa lehnt Verhandlungen und ein Abkommen mit der Klimaschutzgruppe ab. „Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation schaden mit ihren Aktionen ihrem inhaltlichen Anliegen, mehr für den Klimaschutz zu erreichen“, sagte sie dem Nachrichtenportal T-Online. Auch Onays Parteifreund Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hält von Gesprächen mit den Aktivisten nichts. Er sagte, er halte die Festklebe-Aktionen der Klimaaktivisten für „höchst kritikwürdig“, auch wenn er ihre Ziele teile.