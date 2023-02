﻿Angst vor Aktivisten: Landtag in Hannover verschärft Sicherheitskonzept

Randalierer zerkratzen 39 Autos in Otto-Hahn-Straße in Laatzen

Einen Schaden in fünfstelliger Höhe haben Unbekannte am Wochenende an der Otto-Hahn-Straße in Laatzen angerichtet. Sie zerkratzten mindestens 39 Fahrzeuge am Fahrbahnrand. Die Polizei sucht nun Zeugen.