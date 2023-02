﻿Blockaden der Letzten Generation: Wird Hannover zur Hochburg des Klebeprotests?

Blockierte Straßen, beschmierte Denkmäler – lange Zeit gab es keine Proteste der Letzten Generation in Hannover. Das hat sich inzwischen geändert. Mehrmals die Woche stoppten zuletzt Aktivistinnen und Aktivisten den Autoverkehr am Deisterkreisel oder der Hildesheimer Straße. Wie ist es in anderen Städten?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket