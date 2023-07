﻿Die letzte Zeitzeugin des Holocausts in Hannover feiert 90. Geburtstag

Hannover. Die vielfach ausgezeichnete Ruth Gröne hat am Mittwoch ihren 90. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Grund fand in der Gedenkstätte Ahlem ein feierlicher Empfang statt. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) bezeichnete sie „als letzte Zeitzeugin des Holocausts in der Region Hannover“. Die Jubilarin wollte jeden der vielen Gäste persönlich begrüßen. Und sprach einen Satz, der ihr Lebensmotto sein könnte: „Ich will niemanden vergessen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ruth Gröne wurde im Jüdischen Krankenhaus in der Ellernstraße (Mitte) geboren, als Tochter von Erich Kleeberg (1902 bis 1945). Er war jüdischen Glaubens und wurde von den Nazis im Februar 1945 verschleppt und starb im KZ Sandbostel. Ihre Mutter, Maria Beck (1901 bis 1978), und Ruth Gröne überlebten im „Judenhaus“ an der Heisterbergallee (Ahlem), der ehemaligen Israelitischen Gartenbauschule, den Krieg.

Mutter versteckte sich, um bei ihrer Familie sein zu können

Die Kindheit von Ruth Gröne war geprägt von Einschüchterung, Verfolgung und Tod. Sie musste erleben, wie sich ihre Mutter jede Nacht im Lager Ohestraße (Calenberger Neustadt) versteckte, um bei ihrer Familie zu bleiben. Denn als Christin durfte sie sich nur tagsüber im Lager aufhalten. Im Oktober 1941 musste die Familie in das „Judenhaus“ in der Herschelstraße 31 (Mitte) umziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den Fliegerangriffen am 8. und 9. Oktober 1943 war die Familie ausgebombt. Ihr Vater entschied dann, in der Israelitischen Gartenbauschule Ahlem Unterschlupf zu finden. Noch während der Nazi-Zeit wurden in der Gartenbauschule viele Menschen auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet. Sie galt als relativ sicherer Rückzugsort für jüdische Jugendliche. 1942 wurde die Schule verboten. Als Ruth Gröne und ihre Eltern ins „Judenhaus“ der Gartenbauschule zogen, hatte die Gestapo eine Dienststelle und Gefängnis dort eingerichtet. Die Familie wusste nichts davon.

Ein Leben für das Gedenken der Opfer des NS-Regimes

Nun hat Ruth Gröne an diesem bedeutenden historischen Ort ihren runden Geburtstag gefeiert. Regionspräsident Krach ist sich sicher: „Ohne Sie würde es die Gedenkstätte nicht geben.“ Und sein Vorgänger, Hauke Jagau (SPD), meinte: „Du hast dein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Opfer des Holocausts nicht vergessen werden.“ Jagau ist Vorsitzender des Fördervereins Gedenkstätte Ahlem. Während seiner Amtszeit wurde der Gedenkort saniert und modernisiert.

Sie habe vor Nazis keine Angst, sagt Ruth Gröne. „Die Macht Gottes ist größer als die Macht der Gewaltherrscher.“ Und wer kann das besser wissen als die Holocaust-Überlebende.

HAZ