﻿KZ-Überlebender Nachum Rotenberg gestorben

Mit 94 Jahren ist Nachum Rotenberg gestorben, der das KZ Ahlem überlebt hatte. Er war unter anderem Zwangsarbeiter bei der Conti.

Hannover. Nachum Rotenberg ist tot. Der wahrscheinlich letzte Überlebende des KZ Ahlem ist am Dienstag mit 94 Jahren in Israel gestorben. Am Mittwoch wurde er beerdigt, wie Mitglieder des Arbeitskreises „Bürger gestalten ein Mahnmal“ berichten. Der Arbeitskreis kümmert sich um die Gedenkstätte Ahlem.